Telefónica España entra de ple en el negoci de les energies renovables de la mà de Repsol. Els dos grups activen la seva aliança i comencen a vendre instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a llars i empreses amb la nova marca Solar360. La nova companyia, participada a parts iguals per la firma de telecomunicacions i l’energètica, entra de ple en el negoci en ple boom de l’autoconsum al mercat espanyol, que ara puja per l’escalada de preus i la crisi energètica.

Després d’obtenir les autoritzacions preceptives per a la seva constitució, Telefónica i Repsol llancen Solar360 per començar aquest mateix mes a oferir al mercat solucions integrals d’autoconsum a clients particulars, comunitats de veïns i empreses (tant pimes com grans companyies) mitjançant la instal·lació de panells solars a llars i empreses.

Repsol ja estava present en el negoci de l’autoconsum a través de la seva marca Solify, però ara farà un gran salt en la comercialització de solucions fotovoltaiques al costat de Telefónica España gràcies a l’enorme capil·laritat dels canals de distribució i la fortalesa operativa de la teleco, que també aportarà la seva experiència tecnològica a l’internet de les coses (IoT) per optimitzar el funcionament de les instal·lacions. Repsol oferirà als clients de Solar360 una tarifa elèctrica específica per complementar la instal·lació fotovoltaica.