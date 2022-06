El caos aeri europeu de les últimes setmanes ha portat companyies de l'aeroport del Prat a demanar als seus empleats que treballin a altres aeròdroms, com ara el de Schiphol (Holanda) o el de Gatwick (Regne Unit). Les propostes s'han donat tant en operadores com Vueling, per fer atenció als clients i en empreses de 'handling' com Swissport. Es tracta d'una oferta «residual» i «temporal» i que a Barcelona han acceptat entre 10 i 40 empleats, segons han informat CCOO i UGT. En el cas del 'handling', és habitual donar suport a bases pròximes com ara les d'Eïvissa però no a aeroports tan llunyans. Aquest moviment és «extraordinari» i «molt, molt, molt poc habitual», segons el responsable del sector aeri de CCOO, Jorge Carrillo.

Davant de la situació «excepcional» de manca de personal a aeroports europeus, alguns empleats del Prat han estat temporalment traslladats. Segons UGT, s'han mogut fins a 40 empleats -30 dels quals a Gatwick-, mentre que CCOO té constància de 10 trasllats temporals. Aquests canvis no són gratuïts per les empreses, ja que han de «pagar l'hotel o incentius perquè si no els treballadors es quedarien a casa seva», indica Carrillo. Consultada per l'ACN, Vueling ha negat haver enviat empleats de Barcelona a altres aeroports europeus. «No estem donant suport ni estem enviant ningú a treballar de manera fixa», apunten des de la companyia. Ara bé, reconeixen que davant la situació «inèdita» que s'està donant a Europa, «alguns dies» ajuden a gestionar operacions i «buscar solucions» amb problemes de vols d'altres països.

Els ERTO esmorteeixen el cop

En els últims dies, els retards s'han generalitzat a molts aeroports europeus, a conseqüència de la manca de personal a Bèlgica, Holanda, Alemanya o el Regne Unit, on les companyies del sector van fer «acomiadaments massius de personal fix», segons Carrillo. Aquestes empreses amb plantilles reduïdes ara es troben que no poden fer front a la demanda elevada que ha portat a entitats com l'Airports Council International a avançar un any la data de la recuperació dels volums precovid al 2024. La recuperació de la demanda és similar a Catalunya -a l'abril el Prat ja havia recuperat un 94,8% dels vols prepandèmia- però la situació laboral és ben diferent per l'efecte dels Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTO), que ha permès esmorteir el cop i protegir les feines.

Els problemes s'aguditzen en aeroports que són 'hub' i utilitzats per agafar un vol transoceànic i no tant per als trajectes de punt a punt. En el cas concret dels aeroports britànics la situació resulta especialment crítica amb un gran nombre de cancel·lacions de vols. Vueling admet que «puntualment» han de «buscar solucions» per evitar cancel·lar vols. Si hi ha colls d'ampolla a Gatwick, traslladen l'operativa a un altre aeroport londinenc, el de Stansted.

El Prat, al límit

«Avui dia no som el problema, ho és la resta d'Europa», ha afirmat Enrique Montes, delegat d'UGT al sector aeri català en declaracions a l'ACN. Tot i aquesta diferència estructural, la infraestructura barcelonina sí que pateix indirectament les conseqüències del caos aeri pels retards constants dels vols del continent i per l'operativa complicada, amb «alguns avions que arriben sense maletes». Els treballadors temen que durant la temporada alta hi hagi dificultats al Prat «perquè no és ni estiu i ja estem al límit», avisa Montes. En aquest sentit, UGT reclama a les companyies que contractin més personal, ja que ara hi ha un 80% de les plantilles d'abans precovid, però el nivell d'ocupació és «molt elevat».

«S'estan enviant treballadors de Barcelona cap a aeroports europeus i aquí comencem a patir gairebé el mateix problema que a Frankfurt, Londres, París o Roma. Tenim mancança de personal», ha dit a l'ACN José Antonio Ramírez, el líder del sindicat sectorial aeri de FeSMC-UGT i president del comitè d'empresa d'Iberia.

Cues al control de passaports

A més, a l'aeroport barceloní i al madrileny de Barajas s'han produït cues més llargues de l'habitual als controls de passaports i d'accés a zones d'embarcament. Una de les principals diferències amb la situació precovid és que ara els viatgers britànics han de passar per aquests filtres. «En els últims dies han sigut freqüents temps d'espera superiors a 3 hores», ha denunciat la patronal d'agències de viatges ACAVE en un comunicat. La situació ha forçat el govern espanyol a reforçar amb 500 policies els controls, fet, però, que l'organització empresarial veu «insuficient». També la Cambra de Comerç de Barcelona ha reclamat «contundència» al govern espanyol per solucionar de manera «permanent» els pics de demanda.

Fonts d'Aena consultades per l'ACN indiquen que l'aeroport del Prat sempre s'intenta modular amb els pics de demanda i admeten que es poden produir moments puntuals de cues als filtres de les arribades de vols procedents de fora de la UE. De nou, aquestes aglomeracions es poden accentuar en aeroports com el de Madrid, que també és de trànsit cap a les rutes de Llatinoamèrica i on en poques hores coincideixen diversos vols.

Conflictivitat laboral

A més a més, aquesta setmana també s'ha posat data a les jornades de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair, que protesten pel trencament de les negociacions del conveni que fa dos anys que es negocia. Així doncs, les aturades seran el primer i el segon cap de setmana d'estiu. També han convocat vaga altres treballadors de Ryanair, easyJet i Volotea a Itàlia i hi ha protestes dels treballadors aeroportuaris del parisenc Charles de Gaulle.