El Govern en la seva reunió d’aquest dimarts ha seleccionat un total de 27 projectes «emblemàtics» per presentar-se als fons europeus ‘Next Generation EU’ i mobilitzar uns 41.000 milions en inversions. Les iniciatives seleccionades en col·laboració amb una comissió d’experts i inclouen des d’un nou model d’autonomia i atenció les persones a la salut o la captura del CO2 fins a la mobilitat eficient o les bateries per a vehicles elèctrics. Es tracta d’iniciatives transformadores i amb capacitat d’arrossegament de sectors i pimes.

Els plans escollits formaven part de les més de 500 iniciatives presentades per organismes públics, privats i empreses. La bústia per a propostes continua oberta fins que el Govern central i el Govern català facin públiques les convocatòries. Un dels projectes més destacats és el denominat ‘Carbon Recovery’, dins de l’àmbit de la transició ecològica i l’economia circular. En aquest a més de la Generalitat hi participen empreses com Suez, La Faga, Nedgia (del grup Naturgy), Holaluz, Factorenergía, Serradora Boix o centres tencològics com Eurecat i Leitat, a més de clústers d’energia eficient o centres d’investigació com l’IREC, entre d’altres. El seu pressupost total ascendeix a 7.282,1 milions d’euros, dels quals 745 milions s’aplicarien en el primer exercici d’execució del projecte.

Un altre està relacionat amb la racionalització de l’ús de l’aigua i en formen part Aigües de Barcelona, del grup Agbar; l’Àrea Metropolitana de Barcelona; la firma pública Aigües Ter-Llobregat (ATL), les comunitats de regants i la Generalitat. El seu pressupost és de 2.648,4 milions, dels quals 76,6 milions s’executarien el primer any.

Un altre dels grans projectes és el de ‘battery hub’, per reforçar la cadena de valor de les bateries dels vehicles elèctrics. A més de la Generalitat compta amb la participació d’empreses del sector de la mobilitat i tecnologies i centres dedicats a la innovació com la UPC, Tecnio i l’IREC i l’ICFO, entre d’altres. El seu pressupost és de 6.869,9 milions, dels quals 16,5 s’executarien en el primer exercici.

En matèria de mobilitat sostenible destaca el projecte en què a més de la Generelitat i l’IDIADA participen Ficosa, Silence, WorldSensing, Busup Technologies, Ray Electric Motors, Malena Engineering, 4WD Jaton Racing i Acisa, a més de la UPC, l’IREC o el Clúster d’Energia Eficient de Catalunya, entre d’altres. En total té un pressupost d’1.237,4 milions, dels quals 317,3 s’executarien el primer any.