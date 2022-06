Espanya ha millorat tres posicions, fins a situar-se a la posició 36 d’un total de 63 en la llista dels països més competitius del món, segons l’últim ‘Rànquing de competitivitat mundial’, que elabora anualment l’escola de negocis IMD i que situa aquest any al capdavant Dinamarca, per davant de Suïssa, Singapur, Suècia i Hong Kong.

La recuperació de llocs en la classificació de l’últim any per Espanya s’explica per un millor acompliment econòmic, particularment gràcies al sector turístic, així com pels avenços en el creixement de les exportacions de serveis comercials, la inversió internacional i l’ocupació.

Així mateix, segons José Caballero, economista sènior del Centre de Competitivitat Mundial de l’IMD, «també hi ha millores substancials, tot i que en menor mesura, en les infraestructures tecnològiques i científiques, i en les mesures sanitàries i mediambientals.

Tanmateix, l’expert ha advertit que l’eficàcia de l’administració i de les empreses sembla una mica estancada en comparació amb el 2021, especialment en els casos de les finances públiques i de la legislació empresarial, que, de fet, han experimentat un descens constant des del 2020.

D’aquesta manera, aquesta edició del rànquing recull una notable millora d’Espanya en l’indicador de rendiment econòmic, una de les quatre grans àrees analitzades, on puja a la posició 35 des de la 42 que va ocupar un any abans, arran de l’avenç d’Espanya en aspectes com el comerç internacional (15) i l’evolució de l’economia domèstica (39).

Així mateix, en l’aspecte de les infraestructures, Espanya guanya una posició, fins al lloc 25, en què destaquen els subindicadors d’infraestructura tecnològica (17), salut i entorn (19), així com infraestructura científica (25).

Per contra, Espanya retrocedeix aquest any en l’indicador d’eficiència governamental, al passar de la posició 49 a la 50, com a conseqüència del deteriorament de la percepció respecte al marc institucional (40), la legislació per a empreses (46), les finances públiques (59) i la política fiscal (53).

A més, Espanya baixa un lloc en l’àmbit de l’eficiència empresarial, al caure a la posició 40, malgrat millorar en l’apartat del mercat laboral (43) i de la productivitat i eficiència (26).

Segons l’IMD, els principals desafiaments per a l’economia espanyola estan relacionats amb la gestió eficient dels fons europeus, l’enfortiment del sistema productiu i la configuració d’una economia resilient; l’impuls de la digitalització i la recerca; millorar l’ocupabilitat dels treballadors replantejant les polítiques d’ocupació en el marc del diàleg social; la gestió de la inflació de manera que no perjudiqui la competitivitat, i l’enfortiment de la indústria replantejant les cadenes de distribució.

A escala global, Dinamarca aconsegueix el primer lloc per primera vegada en la història del rànquing, mentre que completen els deu primers llocs de la classificació Suïssa, Singapur, Suècia, Hong Kong SAR, Països Baixos, Taiwan, Finlàndia, Noruega i els Estats Units.

Referent a això, Arturo Bris, director del Centre de Competitivitat Mundial de l’IMD, destaca que Dinamarca és «el país més avançat del món en l’àmbit digital» i encapçala la classificació gràcies a les seves bones polítiques, als avantatges que li atorga ser un país europeu, a una clara orientació cap a la sostenibilitat i a l’impuls del seu àgil sector empresarial.