Eurocati EnginyersGi han unit forces per oferir cursos de formació i transferència de coneixements als professionals enginyers d’arreu del territori. L’objectiu d’aquest conveni és oferir dos cursos de formació semestrals, impartits pel centre tecnològic, que tinguin continguts especialitzats i fets a mida pels col·legiats. Aquests cursos tractaran temes com l’automatització i la robòtica, passant també per la ciberseguretat, la sostenibilitat o el vehicle elèctric, la indústria 4.0 o els materials, els processos o el disseny fins al Big Data.

«Es referma l’aposta per la formació especialitzada en l’àmbit tecnològic, fet que permetrà als enginyers adaptar-se, tenir capacitat d’innovació i fer front als reptes de futur, imprescindible per no quedar exclòs», afirmava Jordi Fabrelles, gerent del col·legi, qui també va remarcar que la col·laboració amb Eurocat va començar l’any 2017. Al mateix temps, Guillem Quintana, director de Desenvolupament de Negoci Industrial d’Eurocat i gerent del centre tecnològic a Girona també va dir que «continuem col·laborant acostant la formació tecnològica especialitzada a un col·lectiu de referència que juga un paper rellevant en el dia a dia i el futur de la indústria del nostre territori». Finalment, Marc Capellades, director de Formació d’Eurocat també va assistir a la signatura d’aquest conveni i va explicar que aquests cursos «s’emmarquen en àmbits rellevants per a la indústria relacionats amb la tecnologia i la innovació».