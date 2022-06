La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'un nou programa d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges buits en entorns rurals, amb l'objectiu d'afavorir el repoblament d'aquestes àrees. D'aquesta manera, s'arriba a una dotació econòmica de 5 milions d'euros, més del doble dels 2 milions de pressupost que va comptar l'anterior convocatòria de l'any 2020, quan es tractava d'una prova pilot. Així, s'hi podran acollir fins a 515 municipis, tenint en compte que les edificacions han d'estar situades en termes de menys de 1.000 habitants o de 3.500 en el cas dels de l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran i les comarques del Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès i el Solsonès.

Cervera ha afirmat que "cal fer microcirurgia" en les actuacions que tenen a veure amb fer front al despoblament i ha posat en valor programes com aquest de rehabilitació d'habitatges. En aquest sentit, ha destacat també que s'han flexibilitzat els usos als quals es poden destinar aquests, tot incloent altres formes de tinença com ara la masoveria, la propietat temporal i la propietat convencional, amb l'objectiu d'ampliar les possibilitats de mobilització d’habitatges.

Dels 5 milions de dotació econòmica, 3 els aporta el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i 2 més són a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, adscrita al Departament de Drets Socials. A més, la nova convocatòria serà compatible amb els fons europeus Next Generation i s'espera aconseguir 2 milions d'euros més que es destinaran a aquells projectes que incloguin mesures d'eficiència energètica.

La finalitat d'aquest programa és lluitar contra el despoblament rural, tot mobilitzant el màxim nombre d'habitatges buits. Per afavorir aquest procés, s'ha modificat la normativa actual per a què aquesta també consideri habitatges buits a tots els efectes els que es trobin en municipis amb regressió de població. La subvenció per a la rehabilitació pot arribar fins al 90% del cost total de l'obra, amb un topall de 60.000 euros per habitatge si aquest és de titularitat pública, i al 60%, amb un topall de 40.000 euros, si es tracta d'una propietat privada.

Per tal que la rehabilitació pugui ser objecte d'aquesta subvenció cal que es dugui a terme en edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada i es destinin a habitatge principal, entès com aquell que consta com a domicili en el padró municipal. També se subvencionaran les actuacions contemplin la millora de l'eficiència energètica de l'edificació residencial, com són la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'edificació residencial i, en general, les obres de rehabilitació que siguin necessàries per assolir el compliment dels requisits d’habitabilitat.

Habitatges destinats al lloguer, compravenda, propietat temporal o masoveria

Els habitatges resultants de la rehabilitació es podran destinar, a elecció del seu propietari, al lloguer, compravenda, propietat temporal (en aquest cas la durada de la propietat temporal tindrà un mínim de 75 anys) o a la masoveria, i s'hauran de mantenir ocupats pel seu propietari, que estarà obligat a comunicar a l'administració la disponibilitat de l'habitatge en el termini d'un mes des de la finalització de les obres de rehabilitació en la primera adjudicació o des de seva desocupació en segones i posteriors adjudicacions i s'hauran d'adjudicar en primeres o posteriors adjudicacions a les persones que indiqui l'administració.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya adjudicarà els habitatges i l'ajuntament on aquest s'hi ubiqui podrà formular propostes de criteris d'adjudicació. Els preus tenen unes limitacions i en el cas del lloguer han de suposar un 25% de reducció sobre el preu de referència, en el cas de la venda, un 25% de reducció sobre el de mercat i en el cas del propietat temporal, per a 75 anys, ha de ser d'un 85% del preu, si fos de compravenda. Cervera ha dit que s'espera poder posar a disposició un centenar de pisos a tot Catalunya.

Obres de rehabilitació d'un habitatge a Josa i Tuixén

Durant la visita de la consellera a Josa i Tuixén (Alt Urgell), Cervera ha aprofitat per conèixer l'estat de les obres de rehabilitació d'un habitatge d'aquest municipi que es va acollir a uns ajuts de l'anterior convocatòria. L'alcaldessa de la localitat, Marta Poch, ha destacat la importància que tenen aquestes subvencions com a palanca per poder mantenir els serveis davant el risc de despoblament que tenen aquests pobles.

Per la seva banda, el secretari d'Estratègia, Informació i Coordinació Territorial, Xavier Fornells, ha assegurat que cal fer una "discriminació positiva" per ajudar als entorns amb baixa densitat de població, tenint en compte, ha dit, que hi viu gent "que aguanta el territori". En aquest sentit, ha afirmat que, durant molts anys, la igualtat en termes legislatius "ha enfonsat una part del país i ara s'ha de recuperar".