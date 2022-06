La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va confirmar que el Govern estudia la creació d’un tribut específic per a les companyies energètiques. «És important veure si cal establir una fiscalitat addicional per a les empreses elèctriques i si cal una especial per a gasistes i petrolieres en el context dels Pressupostos», va reconeìxer Ribera un dia després que la seva col·lega en el Govern de coalició Yolanda Díaz anunciés l’existència d’aquest debat al si de l’executiu.

«Tenint en compte la situació inflacionària, creiem que ha arribat el moment d’incorporar un impost extraordinari a les elèctriques. No havia passat mai en democràcia una enorme transferència de les rendes de la ciutadania a les elèctriques. Les elèctriques han de comprometre’s amb el nostre país. No és gens extraordinari. Ens sembla que per compensar cal que aportin els que tenen més», va dir la vicepresidenta primera dilluns. Si bé Díaz va situar aquesta mesura dins del decret anticrisi que aprovarà en les properes setmanes el Govern per pal·liar l’efecte de la guerra d’Ucraïna en les butxaques dels consumidors, Ribera va redirigir la mirada cap als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2023 «Cada cosa en el seu moment», va assegurar la ministra competent en matèria d’energia en declaracions a Televisió Espanyola. Ribera no va donar detalls sobre la proposta concreta en què treballen, però la formació morada advoca per establir un recàrrec especial i temporal sobre els beneficis d’aquestes empreses a través de l’impost de societats, incrementant-ne la tributació. Actualment, les companyies elèctriques estan subjectes a un mecanisme de retallada dels seus beneficis extraordinaris per l’alça del gas del qual estan exemptes totes les centrals que tinguin contractes amb un preu inferior als 67 euros per megawatt-hora. Ni el Govern ni la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) han revelat la quantia de la retallada que s’utilitza per reduir el preu de la factura de la llum i que ja fa vuit mesos que està en marxa. No obstant això, les empreses presumeixen que no té efectes en els comptes.