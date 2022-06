Tretze establiments de les comarques gironines han estat reconegudes per la Cambra de Comerç de Girona amb el diploma i la placa de forja que els acredita com a Establiments Històrics, en uns guardons que han arribat a la seva edició número 42. Els premiats de 2021, almenys, tenen cinquanta anys i, per això, «la raó de ser dels nostres guardons és premiar una trajectòria», explica Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona. Tanmateix, aquests reconeixements també «s’han convertit en un estímul per continuar mantenint vius determinats valors que han permès la consolidació de les empreses», també afirmava Fàbrega. Ahir, la Cambra de Comerç de Girona va començar el repartiment d’aquests Guardons als Establiments Històrics, corresponents a l’any 2021. Va ser el cas de la Clínica Dental Siqués de Girona i la Carnisseria N. Vicens de Salt. En les pròximes setmanes la Cambra té previst visitar els altres establiments de la demarcació per entregar el diploma i la placa de forja acreditatiu.

CASALS La història de Casals va començar el 1881 quan el seu fundador, Francesc Casals i Fransoy, va obrir un petit taller al centre de Ripoll. De la mecanització de peces de foneria i la construcció de maquinària per a fàbriques i tallers, aquest petit negoci passaria a ser amb els anys una important empresa dedicada a exportar potents ventiladors arreu del món. Ara, amb seu a Sant Joan de les Abadesses i coneguda com a Casals Ventilació. ELS CAÇADORS Antoni Pau Comas i Carme Solà Juncà, i els seus fills Ramon, Juli, Anna i Neus són la quarta generació d’Els Caçadors de Ribes. Tot neix a Ribes de Freser l’any 1920, quan unes ties-àvies d’Antoni Pau tenien un cafè especialitzat en berenars. En aquell local va créixer l’avi, Ramon Pau, i quan aquest es va casar amb Pilar Comas, una noia d’Olot que era molt bona cuinera, aviat es va convertir en una fonda. Actualment, ofereix una cuina catalana tradicional i de qualitat. CLÍNICA DENTAL SIQUÉS El doctor Martirià Siqués Figueras va obrir una clínica dental el 1921 a la Rambla de la Llibertat de Girona nombre 12. El 1941 la clínica es trasllada al número 2 del carrer Vern i el 1993 al número 6 del mateix carrer. Aquí s’hi pot trobar actualment aquesta clínica dental que l’any passat va celebrar el seu centenari i que ha tingut tres generacions dedicades a la salut bucal dels gironins. GODOY I ASSOCIATS L’1 de maig de 1921, Carlos Godoy Sàbat inscrivia la primera pòlissa d’assegurances en el llibre-registre de l’activitat que inicialment compaginava amb la de factor a la MZA, predecessora de Renfe. La companyia ja ha arribat a la seva quarta generació, amb Joan Nogué i té seu a Figueres, Llançà i Girona. AUTOSERVEI TURON-TARRES Segons l’arxiu, Joan Turon Aliu ja venia llet a granel 1921 a Figueres. El seu fill, Josep Turon Mir, es va fer càrrec de la vaqueria i va començar a vendre formatges i iogurts. Més tard, la seva filla, Maria Turon Caner es va casar amb Joan Casadellà Casas i junts van introduir la venda de queviures i productes del seu hort. Amb el pas dels anys i les generacions es van anar introduint noves seccions, com la de carnisseria, el 1987 o peixateria, l’any 2019. Amb Cristina Casadellà Juanhuix s’arriba a la cinquena generació i coincideix amb el pas a la cadena Condis. PASTISSERIA FRIGOLA La família Frigola tenia descendència a Cuba que els van informar, a finals del segle XIX, que estaven disposats a deixar-los en herència la seva confiteria. Un dels seus fills, l’Arseni, va aprendre de confiter a marxes forçades, però quan estava a punt de travessar l’Atlàntic els familiars de Cuba van decidir vendre’s el negoci. Superada la sorpresa i per no perdre tot el que el jove Arseni havia après, l’àvia va decidir habilitar un casalot del carrer Prat de la Riba de Lloret com a confiteria que va obrir portes l’any 1921. Amb el temps s’ha convertit en un dels locals més destacats de Lloret. MOVENTIS SARFA La seva història té origen el 1921, quan una petita empresa de transport cobria amb una desena de vehicles les rutes de l’Alt i Baix Empordà i la Selva. La seva gran expansió va ser durant els anys 70, quan va adquirir les concessions a diferents companyies per fer rutes més importants. Actualment, l’empresa, amb seu a Begur, transporta prop de 2,5 milions de viatgers l’any, mitjançant una flota de 119 busos en un total de 36 itineraris nacionals i internacionals. CREMALLERA DE NÚRIA Fa 90 anys la construcció d’un ferrocarril de muntanya en un enclavament amb unes condicions d’orografia complexes va esdevenir tot un repte. El Cremallera, que ressegueix el curs del riu Núria des de la població de Ribes de Freser, passant per Queralbs i fins a arribar al santuari de Núria s’ha convertit en un dels trens més coneguts i en un referent entre els ferrocarrils de muntanya arreu d’Europa, amb modernitzacions constants. CASTELL VELL Tres generacions han passat per aquest restaurant de Tossa des que es va fundar el 1969. Fundat per Rosa Monrabà Solsona i Josep Lluís López Canes, actuals propietaris, conjuntament amb els seus pares, Dolors i Lluís, i amb la continuïtat que li va donar el seu fill, Albert López Monrabà, ha perpetuat el seu estil de cuina sense interrupció. Fan cuina mediterrània, tradicional tossenca, creativa i de mercat. El 2019 es va traspassar el restaurant a qui va ser el seu xef durant més de 10 anys, Leandro Hernán Pecorino. CARNISSERIA N.VICENS Narcís Vicens i Marta Fajol van iniciar junts aquesta aventura l’any 1971 i el negoci va anar expandint-se amb el pas dels anys. Carns i Embotints N. Vicens de Salt és una suma de personalitat, tradició i professionalitat i ha aconseguit una oferta variada que inclou carns i productes de gran qualitat i plats tradicionals elaborats amb productes de proximitat. CARNISSERIA SELI En Diego tenia un remat d’ovelles i, mentrestant, la Seli anava a Barcelona a aprendre l’ofici, va obrir la carnisseria a Torroella de Montgrí el 1971. Divuit anys més tard, en Toni, el seu fill, es va incorporar al negoci, que es va traslladar a la seu actual. Avui dia, l’establiment ja ha rebut diferents establiments, com el certificat d’Empresa Artesana. HOTEL LA PERLA Fundat el 1971 a Olot, Josep i Lourdes, sense tenir una preparació específica, però amb molta voluntat i ganes, van arrencar aquest negoci. L’establiment ha passat per tres generacions que estan al darrere de mig segle d’hospitalitat i gastronomia a la Garrotxa. MAS CUCUT El Mas Cucut de Quiexàs va obrir portes de la mà d’en Joan i la Paquita, els pares dels actuals propietaris. L’establiment es va fer un nom ràpidament per la seva excel·lent cuina tradicional i les bones carns a la brasa. Actualment, ofereix el mateix tipus de cuina, tot i que el 2005 va reformar pel complet el restaurant, quan la segona regeneració va agafar les regnes del negoci.