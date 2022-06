La cadena tèxtil sueca Hennes & Mauritz (H&M) va aconseguir unes vendes netes de 54.504 milions de corones (5.131 milions d’euros) entre el març i el maig, segon trimestre fiscal per a l’empresa, fet que va suposar una alça del 17,2% respecte dels ingressos comptabilitzats en el mateix període de l’any anterior. La recuperació del sector de la moda a escala internacional es manté per la normalització de l’activitat de les botigues a la major part del món i el menor impacte de la pandèmia. Tanmateix les xifres no arriben encara als nivells precovid en gran manera per l’impacte de la guerra d’Ucraïna.

Sense tenir en compte l’impacte del tipus de canvi, les vendes netes de H&M en moneda local entre l’1 de març i el 31 de maig del 2022 van registrar un increment interanual del 12%, va precisar la multinacional. H&M supera expectatives, però no recupera nivells prepandèmia. La companyia sueca ha retallat les seves vendes un 5,1% respecte al segon trimestre del 2019, quan la seva facturació es va situar en 57.474 milions de corones sueques. La dada suposa també un alentiment respecte al primer trimestre, quan va créixer un 23%, fins a 49.166 milions de corones sueques. L’empresa publicarà l’informe semestral complet el pròxim 29 de juny. El segon trimestre ha estat afectat per la guerra a Ucraïna. El 2 de març passat, H&M es va afegir a altres companyies de distribució de moda i va suspendre temporalment totes les seves operacions a Rússia. «El grup H&M està profundament preocupat pels tràgics esdeveniments a Ucraïna i estem amb tot el poble que està patint», va assenyalar llavors en un comunicat. Des de l’esclat de la guerra, l’empresa també manté les seves botigues tancades a Ucraïna. Rússia és el sisè mercat més gran per al grup suec, on comptava amb una xarxa de 168 establiments a tancament de l’últim exercici. A la regió, l’empresa va facturar el 2021 7.833 milions de corones sueques, cosa que va suposar el 3,9% de les seves vendes totals.