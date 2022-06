El Departament d'Acció Climàtica ha donat 6,3 milions d'euros en ajudes a la indústria agroalimentària de les comarques gironines per emprendre accions de transformació que ajudin a mitigar el canvi climàtic. El sector carni és el que més part de subvencions s'ha emportat amb 3,5 milions d'euros que ajudaran a executar projectes valorats en 17 milions. Per altra banda la preparació de fruites i hortalisses ha rebut 1,3 milions per desenvolupar projectes que en costaran 4,8. El Govern ha subvencionat 25 empreses de la demarcació i entre totes elles faran actuacions valorades en 30 milions d'euros. Algunes de les propostes són la digitalització per a transformar embotits, apostar per l'energia verda o produir més poma.

Les indústries agroalimentàries afronten la crisi climàtica amb transformacions en la producció per mitigar les conseqüències d'aquesta emergència. Per fer-ho, el Departament d'Acció Climàtica ha donat ajudes a les empreses per tal que tirin endavant alguns dels projectes. En tot Catalunya s'han repartit 27 milions que ajudaran a 122 empreses. A les comarques gironines es rebrà un 20% d'aquesta xifra d'ajudes, només per davant de la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre que rebran un 13,5% dels 27 milions. Traduït en xifres, es tracta de 6,3 milions que es repartiran entre 25 empreses. Totes elles han presentat diferents actuacions valorades en 30 milions d'euros. El sector carni és el que més diners s'emportarà -pràcticament la meitat- amb 3,5 milions d'ajudes que faran realitat els projectes valorats en 17 milions. Una de les empreses que ha rebut una subvenció és la nova planta de Boadas 1880 a la Cellera de Ter. En ella es seguiran processos automatitzats i digitalitzats de curació, transformació i envasat de peces senceres d'embotits. Aquest projecte té un cost de 13 milions i l'ajuda que rebrà per part del Govern serà de 2 milions. Per altra banda, la preparació de fruites i hortalisses tiraran endavant inversions de 4,8 milions i rebran ajudes d'1,3. Una d'elles és Girona Fruits que ha fet una inversió d'1,7 milions per millorar l'estalvi energètic i millorar la salut dels treballadors, a part d'apostar per l'energia verda. En el sector lacti, La Fageda Fundació ha rebut 288.282 euros en ajuts per a les inversions que ha destinat a l’edificació d’una nova lleteria (higienització de llet crua), un sistema de dosificació de sòlids per a la línia de postres cremosos/batuts i un dosificador volumètric d’aromes per a la línia de iogurts. Aquest canvi està dins d’un projecte global, amb inversions periòdiques de manera contínua. La inversió total del projecte és d’1.695.781 €.