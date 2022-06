El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha destinat 6,3 milions d'euros per ajudar a les empreses agroalimentàries gironines a «ser més competitives», ha afirmat Carmel Mòdol, secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Són 25 empreses les que s'han beneficat d'aquesta subvenció, adreçada a la transformació i comercialització d'aliments i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments. Aquestes ajudes permetran a les diferents companyies executar inversions pressupostades en prop de 37,1 milions d'euros.

La indústria càrnia és el sector que ha rebut la major part d'aquests ajuts, un total de 3,5 milions, el que suposa un 56% del total d'aquesta subvenció. Dins el sector carni destaca l'ajut que s'ha donat a Boadas 1880 , que ha arribat al topall de 500.000 euros (el màxim que es dona) per portar a terme el projecte de construcció d'una nova planta a la Cellera de Ter que suposarà una inversió de 13 milions d'euros per part de l'empresa.

El sector hortofructícola s'ha beneficiat d'un total d'1,3 milions, un 21,3% de la subvenció total. Igual que Boadas 1880, Girona Fruits també ha arribat al màxim de 500.000 euros. Dins aquest sector també hi ha un ajut de 15.081 euros a una empresa més petita com Esclovellana perquè pugui adquirir uns obradors, una cambra per emmagatzemar producte acabat i maquinària, amb el qual es gastarà 48.651 euros. «La idea d'aquest ajut és que arribi a tots els nivells», explicava Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials a Girona, qui també afegia que per aquestes empreses més petites aquesta subvenció significa «tirar endavant o no fer-ho».

Aquesta és la quarta tanda d'ajuts adreçats a la indústria agroalimentària que s'emmarquen en el Programa de desenvolupament rural 2014-2020 (PDR). També es preveu que el pressupost del pròxim Programa de desenvolupament rural, corresponent al període 2023-2027, destinat a aquests ajuts, sigui de 45 milions d'euros, tot i que Carmel Mòdol afirma que podria ser una xifra «sensiblement superior». «Hem d'aconseguir que el mercat sigui equitatiu», deia Mòdol referent al sector rural.