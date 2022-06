El Ministeri d’Indústria ha iniciat els tràmits perquè unes 150 empreses puguin assajar la setmana laboral de quatre dies (o 32 hores setmanals) entre la plantilla. El departament liderat per Reyes Maroto ha tret a consulta pública el projecte, per al qual té pressupostats 10 milions d’euros. El termini de remissió d’al·legacions estarà obert fins al 30 de juny. Aquesta partida va ser una de les exigències de Més Madrid al PSOE per avalar els últims pressupostos generals de l’Estat i es preveu que el programa comenci a finals d’aquest any. L’objectiu és provar si la reducció dels temps de treball, mantenint els mateixos sous, és assumible per part de les empreses i no minva la productivitat ni els marges empresarials.

Els detalls de com s’implantarà aquest programa pilot encara s’han de definir. L’univers inicial seria d’unes 150 empreses., però falta concretar la magnitud d’aquestes.