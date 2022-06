L’euríbor segueix amb la seva escalada imparable. La referència a la qual estan vinculades la majoria de les hipoteques a tipus variable a Espanya va arribar ahir al 0,957% en taxa diària, davant del 0,792% de la vigília. Es tracta del seu nivell més alt des del juliol del 2012, de manera que està a punt de superar la barrera de l’1% per primera vegada en gairebé una dècada. L’enduriment accelerat de les polítiques monetàries per part dels bancs centrals per combatre l’espiral inflacionista continua elevant l’índex a una velocitat sense precedents.

L’euríbor, que mesura teòricament l’interès que es cobren entre ells els bancs per prestar-se diners, va entrar en negatiu el 2016 anticipant que el Banc Central Europeu (BCE) abaixaria els tipus d’interès de referència al seu mínim històric (valors zero o negatiu, segons el cas) per reactivar l’economia de la zona euro. El desembre passat va caure al -0,502%, la segona cota més baixa de la seva història. Des de llavors ha pujat a un ritme accelerat, fins tancar l’abril en positiu (0,013%) per primera vegada des del gener del 2016 i tornar a repuntar al maig fins al 0,287%. La pujada s’ha accelerat en els últims dies després que l’autoritat monetària de la zona euro apuntés que apujarà 0,25 punts percentuals els tipus de referència en la reunió de finals de juliol i que els tornarà a elevar en la de setembre (probablement 0,5 punts, més del que preveia el mercat). Després hi haurà encariments addicionals del preu dels diners, fins a un nivell encara desconegut, però que en principi podrien estar entre l’1% i el 2%. Els inversors comencen a témer que la pujada final podria ser encara més gran davant la intensitat i persistència de la inflació, amb el consegüent risc de portar les economies a la recessió. Amb la dada d’ahir, la mitjana mensual provisional de l’euríbor de juny se situa en el 0,604%, nivells d’abril del 2014, però les pujades brusques que experimenta l’índex dia a dia anticipen que la pujada final del mes serà encara més gran. Això minvarà encara més el poder adquisitiu de les llars hipotecades a tipus variable. Després de 16 mesos de baixades i gairebé sis anys de petites fluctuacions, les quotes de les hipoteques lligades a l’euríbor van començar el gener passat un camí de revisions a l’alça sense precedents des del 2010. Les quotes de les hipoteques pugen si l’euríbor està més alt que un any abans en el mes que serveix de referència per revisar el crèdit.