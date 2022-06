Tots els treballadors tenen dret a rebre dues gratificacions extraordinàries a l'any, segons preveu l'article 31 de l'Estatut dels Treballadors. Una d'elles, la percebran per Nadal i l'altra "al mes que es fixi per conveni col·lectiu o per acord entre l'empresari i els representants legals dels treballadors". Normalment, la segona paga extra sol fer-se a l'estiu. Així, amb l'arribada d'aquesta estació, molts empleats són a punt de rebre-la.

La paga extra d'estiu és la més esperada de l'any. Les vacances estivals són molt anhelades per tots els treballadors i per a molts aquest sou extra els ajuda a permetre estades més llargues i millors. L'Estatut dels Treballadors estableix que l'abonament de la primera paga extraordinària s'ha de fer per Nadal i el segon queda lliure d'elecció. En general, aquest ingrés es realitza abans de les vacances d'estiu, al juny o com a molt tard, al juliol. L'Estatut dels Treballadors també indica que la quantia que rebran els treballadors a la seva paga extra es fixarà en el conveni col·lectiu, de manera que no existeix una quantitat comuna establerta. També es pot acordar en aquest conveni que les gratificacions extraordinàries es prorrategin en les dotze mensualitats. Acord polític per fixar un «salari mínim adequat» a la Unió Europea El sou per hora es va apujar el 2,2% en el primer trimestre, quatre vegades per sota de l’IPC Això sí, la paga d'estiu, igual de la nadalenca, mai no podrà ser inferior al salari base mensual o al salari mínim interprofessional (SMI), que és de 950 euros al mes en 14 pagues a l'any. Solen cobrar-se una nòmina idèntica a la resta o fins i tot amb algun plus. En cas que el treballador no hagi complert un any a l'empresa encara, la paga extra serà proporcional al temps treballat. La fórmula per calcular-ho és simple: cal multiplicar el valor de la paga pels dies treballats i dividir el resultat entre els dies del període de paga extra. En haver-hi dues pagues extra, el temps de còmput és de 180 dies.