«Autèntica vergonya», «maltractament», «molt preocupant», «alarmant» i «insostenible» van ser alguns dels qualificatius que va utilitzar el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, per referir-se al dèficit d’inversions que arrossega Catalunya per part de l’Estat durant la darrera dècada. El líder patronal va elevar el to contra el Govern central ahir durant la presentació de la seva proposta de llei per crear una agència independent que vetlli pel compliment de les execucions pressupostàries a Catalunya. Des de l’entitat empresarial van replicar les últimes declaracions de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que atribuïa als efectes de la covid i la manca de cooperació entre administracions el compliment escàs dels projectes. «És una interpretació molt curiosa», va afirmar el vicepresident de Foment Joaquim Llansó. «La pandèmia ha afectat tot Espanya, no és excusa», va dir.