La plantilla de Font Vella, a Sant Hilari Sacalm, és mobilitzarà divendres per exigir a la direcció de l’empresa «un salari digne que garanteixin el poder adquisitiu dels treballadors» després que no s’hagin complert les peticions fetes des de febrer. «No van voler atendre les peticions» en aquesta reunió de febrer, afirmava José María Fernández, president del Comitè d’Empresa. En aquesta reunió, la direcció va explicar que la seva proposta era que l’IPC de les nòmines pugés un 1% els anys 2021, 2022 i 2023.

El Comitè d’empresa creu que aquest increment salarial no és prou digne i va demanar que aquest augment, l’any passat, fos del 6,5%. L’empresa «s’hi va negar», relata Fernández i, per això, hi va haver una segona reunió on des del Comitè feien una altra proposta, un increment del 4% en la nòmina dels treballadors. «Tampoc van acceptar aquest canvi» i això ha fet que els treballadors s’hagin vist «obligats a fer aquesta mobilització davant les portes de l’empresa».

La concentració tindrà lloc aquest divendres a les portes de Font Vella, a Sant Hilari Sacalm. Ho faran de 5:30h a 8:30h del matí, 13h a 15h del migdia, coincidint amb l’entrada i sortida dels torns de feina. «Si no ens volen entendre» en aquesta primera mobilització, «farem un segon pas», també afirma José María Fernández. Així, Comissions Obreres d’Indústria dona suport als treballadors en aquesta reivindicació que faran divendres, al mateix temps que exigeixen a la direcció d’empresa que consideri de nou els seus plantejaments i s’assegui a negociar amb la voluntat real d’arribar a un acord.