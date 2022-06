Els socis de Foment del Treball tenen fins a l’11 de juliol per organitzar candidatures electorals i concórrer als comicis per a la presidència de la històrica patronal catalana. Qui ja ha confirmat que es presentarà és l’actual president, Josep Sánchez Llibre, que pretén revalidar el càrrec i encarar un segon mandat per culminar els reptes pendents del primer i de nous, com ara reprendre la frustrada ampliació de l’aeroport del Prat. Ahir, la junta directiva de la patronal va presentar el calendari electoral, la data de votació del qual serà el dilluns 18 de juliol.

Sánchez Llibre també va oficialitzar l’avançament electoral a Foment i ho va justificar en la «incertesa econòmica de l’actual conjuntura» i la «inestabilitat» que preveu per als propers mesos», amb una «inflació desbocada» i «manca de matèries primeres». Tot això derivarà, segons el seu diagnòstic, en una «probable tardor calenta» que pretén encarar amb la presidència de Foment ja establerta i no en ple procés electoral. Encara no va revelar el seu programa electoral per als propers anys, però sí que va avançar dues prioritats. La primera, aconseguir que tornin la seva seu social a Catalunya algunes de les grans empreses que van marxar les vigílies de l’1-O. L’altra és aconseguir l’ampliació de l’aeroport, per a la qual ja ha programat el 21 de novembre un acte per revitalitzar el projecte.

El líder empresarial no té constància que hi hagi moviments entre bastidors per constituir una candidatura alternativa a la seva presidència de la patronal catalana. No n’hi va haver quan fa quatre anys es va presentar en solitari per succeir Gay de Montellà, el llavors president sortint. I no n’hi ha a l’entitat des del 2010, quan Joaquim Boixareu es va llançar (sense èxit) a disputar la butaca a Juan Rosell. El món empresarial català ha viscut uns darrers anys convulsos, atesa l’entrada en escena de l’independentisme i els intents d’assaltar les places més rellevants de l’associacionisme econòmic.

L’ANC va aconseguir la victòria per a la seva candidatura el 2019 a la Cambra de Comerç, encara que dos anys més tard va fracassar en l’intent de fer-se amb la presidència de Pimec. Si finalment no hi ha candidatura alternativa a Foment, aquestes serien les primeres eleccions en què no hi ha disputa i l’independentisme no aconsegueix o creu convenient presentar candidatura.