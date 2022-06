Boadas 1880 farà una inversió de 13 milions d'euros per construir una nova planta a la Cellera de Ter amb l'objectiu d'ampliar les instal·lacions del procés de llescat que realitza a la planta de Girona i reubicar nous processes automatitzats i digitalitzats de transformació, curació i envasat de peces senceres de llescats i embotits. L'empresa, especialitzada a produir pernil serrà i diferents embotits, va néixer el 1880 de la mà de Pedro Boadas Vilaplana, qui va començar amb un petit negoci a Girona on elaborava i curava pernils juntament amb la seva dona i els fills. Un petit obrador situat al barri de Pont Major, on actualment encara està situada la nau, que s'ha anat ampliant amb el pas dels anys. Ara, cinc generacions més tard, el negoci ha crescut fins al punt que té tres plantes, tot i que continua lleial als seus orígens respectant les receptes artesanes.

La de la Cellera de Ter serà la tercera planta que passarà a ser propietat de Boadas 1880. Després de la de Girona, fundada encara en el segle XIX, va arribar la de Salamanca, sota el nom de Dehesa de Salvatierra. Aquesta planta va ser fundada l’any 2009 a la localitat de Montejo. Latercera nau, situada al municipi selvatà, és la que abans era de Serra i Mota, també encarregada d’elaborar pernil serrà, i que va tancar les seves portes a principis de 2017 després de més de cent anys d’activitat. Les obres per la posada a punt de la planta ja fa algunes setmanes que han començat. Des de 2016, Boadas 1880, està associada al Consorcio del Jamón Serrano Español, que en l'actualitat agrupa a les 28 companyies més importants del sector del pernil salat a l'Estat. De fet, les comarques gironines tenen un gran pes dins aquest grup perquè fins a sis companyies en formen part: Esteban Espuña, FAR Jamón Serrano, Noel Alimentaria, Pere Porxas Pairo, Ramon Ventulà i Boadas 1880. Això ha fet que els productes de l’empresa amb seu a Pont Major es puguin trobar en les principals cadenes alimentàries, així comen les xarcuteries tradicionals. A més, aquests productes es consumeixen a diferents països arreu del món, sobretot europeus com França, Regne Unit o els països nòrdics, però la companyia també té mercat a Amèrica - Canadà, Mèxic o Colòmbia- i a Austràlia. La inversió, de 13 milions d'euros, que ha fet l’empresa gironina és considerable, però també ha rebut algunes subvencions, amb un total de dos milions, per fer aquest cost més assequible. Una d'aquestes ajudes és la de 500.000 euros que va rebre per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Boadas1880 ha estat una de les 25 empreses gironines que s'han beneficat d'aquesta subvenció, adreçada a la transformació i comercialització d'aliments i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments. Les ajudes permetran a les diferents companyies executar inversions pressupostades en prop de 37,1 milions d'euros. La indústria càrnia és el sector que ha rebut la major part d'aquests ajuts, un total de 3,5 milions, el que suposa un 56% del total de la subvenció. Per altra banda, l'elaboració de fruites i hortalisses s'ha beneficiat d'un total d'1,3 milions, un 21,3% de la subvenció total. Igual que Boadas 1880, Girona Fruits també ha arribat al màxim de 500.000 euros d’ajut i ha fet una inversió d'1,7 milions per millorar l'estalvi energètic i millorar la salut dels treballadors. Darrere d'aquests dos sectors s'hi troba el de l'alimentació de productes animals 13,6% del total d'ajuts), i el dels productes lactis (6'7%). Aquesta, és la quarta tanda d'ajuts adreçats a la indústria agroalimentària que s'emmarquen en el Programa de desenvolupament rural 2014-2020 (PDR). També es preveu que el pressupost del pròxim Programa de desenvolupament rural, corresponent al període 2023-2027, destinat a aquests ajuts, sigui de 45 milions d'euros.