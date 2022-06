El que per a alguns és un pols entre el BCE i els mercats, per a d’altres és un complex termòmetre de la situació macroeconòmica. Les borses cauen davant la pujada de tipus decidida als EUA, mentre el BCE titubeja. El temor dels inversors a una recessió als EUA encara no s’entreveu a Europa, però el record de Jean Claude Trichet i la seva crisi del 2008 no s’oblida. L’Ibex va ser al final de la jornada l’índex que millor va aguantar la pressió venedora. Baixar l’1,18% fins als 8.078,10 punts va ser poc per als temors imperants i la caiguda que es temia a Wall Street. Que el cúmul de notícies es concentrin al final de la setmana tampoc és tranquil·litzador, tot i que la història borsària sol considerar els dilluns pitjors que els divendres. La pujada de tipus de la Reserva Federal, reacció a la inflació del 8,6% dels EUA al maig, no sembla de moment la millor medicina. Però sobretot suposa un marc de referència per a Europa que pot arribar a ser una trampa i fer de la política monetària el pitjor enemic del creixement. A Europa, la intervenció d’urgència del BCE va refredar alguns temors i va trencar altres confiances. El suport als bons d’Itàlia i Espanya és lògic i els dubtes alemanys una ofensa a l’europeisme. Però el ritme tan agressiu de pujades de tipus als EUA reforça les perspectives d’una notable desacceleració del creixement i preludi de recessió. Indústria i bancs són indicadors de debilitat del mercat de renda variable. Les energètiques pugen. Les empreses lligades al consum també poden flaquejar. Si Wall Street cau, la resta de les borses internacionals cauran també, amb raó o sense.