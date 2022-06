L’Associació General d’autònoms-pimes Transportistes de Catalunya (AGTC) considera que restringir el pas de camions a l’AP-7 els caps de setmana «aprofundeix en la precarietat del sector». Així ho ha defensat l’entitat en un comunicat, on lamenta que la Generalitat hagi optat per prohibir el pas dels camions durant unes determinades hores «sense escoltar» les reivindicacions del sector. Els transportistes consideren que la mesura és «injusta i ineficient», ja que els camions estaven obligats a circular per l’AP-7 des del 2018. A més, asseguren que tot plegat també afectarà les exportacions, tenint en compte que, segons l’AGTC, per aquesta via passen el 60% de les que es fan a l’Estat. Tot plegat, després que el Servei Català de Trànsit anunciés que restringirà el pas de camions durant unes hores determinades a l’AP-7 per Sant Joan i els dos primers caps de setmana de juliol.