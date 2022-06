Lidl continua reforçant la seva presència a Catalunya i, en aquest cas particular, a Girona, inaugurant avui, 16 de juny, la seva nova botiga a la ciutat de Figueres, situada en l'Avinguda Montserrat Vayreda, 23-25. La cadena de supermercats ha invertit més de 4 milions d'euros en la seva construcció i equipament ha creat 20 nous llocs de treball. Així mateix, la nova botiga compta amb 1.300 m² de sala de vendes, on els productes frescos tenen un alt protagonisme i es complementen amb diferents referències regionals, com la poma de Girona, la ceba de Figueres i el fuet llescat, entre d’altres.

El nou establiment, que compta amb un horari comercial comprès entre les 9:00h i les 21:30h de dilluns a dissabte, disposa d'un ampli i còmode aparcament amb 110 places i 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, en el marc del seu compromís amb la sostenibilitat i la reducció de les emissions de CO2, el disseny d'aquesta nova botiga dedica en la coberta 900 m² a plaques fotovoltaiques, que generaran prop del 30% del consum energètic de l'edifici, i compta amb un 50% de zones verdes en l'espai d'aparcament. A més, també presenta altres mesures d'estalvi energètic com les llums led i la gestió domòtica, entre d’altres. El compromís de Lidl amb Catalunya L'obertura d'aquesta nova botiga a Figueres és un reflex més de l'aposta de la cadena per la província de Girona, on ja té 16 botigues, i en general per Catalunya, on és present des de 1994 i on ja compta amb una xarxa d'uns 120 punts de venda, a més de ser responsable de més de 3.850 ocupacions directes. Amb la seva activitat, la cadena genera més de 22.800 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts (un 0,68% del total de la regió) i un impacte en el PIB de la comunitat de més de 1.000M€ anuals, el que equival a un 0,46% del total.