La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va clausurar ahir l’acte de llançament de la nova edició de Escápate Cerca, la publicació sobre turisme del grup Prensa Ibérica, al qual pertany Diari de Girona. En la seva intervenció davant d’unes 120 persones a la Casa d’Amèrica de Madrid, Maroto va detallar alguns dels reptes als quals s’enfronta el sector i les inversions que el Govern realitza per impulsar-lo. L’acte va reunir una nodrida representació institucional de diverses comunitats autònomes, organismes oficials dedicats a la promoció turística, organitzacions sectorials i empreses privades de primera línia amb activitat en el turisme, l’esport i l’oci.

«Quan parlem del turisme a Espanya, l’internacional acapara l’atenció, però el domèstic també té un paper important», va assegurar la ministra, que va qualificar els desplaçaments interiors com «una tendència a l’alça» que l’any 2021 va augmentar «més d’un 111%» i va veure créixer «un 207%» la despesa. Maroto va ressaltar els «indicadors» positius, entre els quals va destacar «l’ocupació» com a «termòmetre principal de la recuperació».

La ministra va posar el focus en la necessitat de «no conformar-nos a tornar al punt prepandèmia», considerant que «la crisi del coronavirus ha servit per reflexionar» sobre «un canvi de model» davant del qual cal «seguir millorant la competitivitat» .

Com a repàs als plans del Govern, Maroto va detallar la «inversió de més de 3.400 milions dels fons Next Generation» en partides entre les quals destaquen els plans de sostenibilitat turística com «els més ambiciosos que s’estan desplegant».

Maroto va llançar un missatge afectuós cap a Prensa Ibérica i la seva tasca donant a conèixer els territoris d’Espanya. Abans, el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, havia obert l’esdeveniment assegurant que a Espanya «tenim sort de tenir una varietat tan àmplia i desitjable de destins» i remarcant la importància del «sector que ha aportat més riquesa en l’última dècada, i que actua de palanca en la restauració, l’esport o la cultura».

«No hi ha localitat on el viatger no trobi joies, llocs on escapar-se», va assegurar el president de Prensa Ibérica, que va qualificar Espanya com «un museu a l’aire lliure», en elogiar el fet que sigui «el tercer país amb més llocs Patrimoni de la Humanitat». Moll va remarcar la importància dels «senyals que apunten a una clara recuperació», ja que es «podrien superar els nivells precovid aquest any» malgrat l’«esfondrament sense precedents·» en el més dur del coronavirus. «L’ocupació ja està en xifres prèvies a la pandèmia», va detallar, considerant que s’acumulen «11 mesos de creixement de turistes estrangers». També va explicar el paper de Escápate Cerca com «la via més completa i ràpida per preparar viatges sense sortir d’Espanya», amb el foment del turisme nacional com un dels objectius, de la mà de «la publicació de referència en el sector», com és la revista Viajar, del mateix grup.

L’esdeveniment va comptar amb la presència de veus autoritzades en la matèria, que van participar en dues taules rodones. La primera va donar lloc a una enriquidora conversa sobre els reptes i oportunitats del turisme de proximitat, i hi van participar el president del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; la consellera de Turisme de Canàries, Yaiza Castilla; el secretari general de la Taula de Turisme, Carlos Abella; el secretari general de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics, Ramón Estalella, i el subdirector general adjunt de Màrqueting Exterior de Turespaña, Enrique Ruiz de Lera.

Contenció en les reserves

Martín va destacar la «incertesa» d’un moment en què «la inquietud coincideix amb unes dades de feina que no eren tan bones des de feia 13 anys». Abella va afegir que «es comencen a notar els efectes de la crisi econòmica», amb «una contenció en les reserves i el nombre de dies», encara que es va mostrar partidari d’enarborar un «optimisme necessari després dels dos anys més durs de la història»

La sostenibilitat va ser el tema de la segona taula de debat, en què van participar la vicepresidenta de l’Associació de Municipis Turístics de Canàries, Onalia Bueno; el regidor de Cultura, Turisme i Esports de l’Ajuntament de Múrcia, Pedro José García Rex, el director general de l’ICT, Fernando Fraile; la gerent de la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges, Mercedes Tejero i la biòloga Marta Mújica.

«Queda molt de camí», va assegurar García Rex, després d’afirmar Bueno que «necessitem molts més recursos i un programa estratègic». Mújica, però, va voler ressaltar que «no és casualitat que Espanya sigui líder en la promoció de la Carta Europea per al Turisme Sostenible».