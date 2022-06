Pizza Hut tanca a Espanya i la direcció de Mixor S.A. (que gestiona la marca a la península Ibèrica) ha iniciat els tràmits per acomiadar 300 treballadors, segons confirma l’empresa. Fonts sindicals van xifrar inicialment els cessaments en 500 afectats. El 10 de juny va arribar la notificació de l’inici de les negociacions d’un expedient de regulació d’ocupació (ero) per liquidar tota la plantilla d’establiments propis. L’objectiu de la reestructuració és «impulsar la xarxa de franquícies», segons afirmen des de la companyia. Mixor S.A. és la societat que hi ha darrere del nom comercial de Pizza Hut a Espanya i propietat de Food Delivery Brands, que gestiona altres marques similars com Telepizza, Jeno’s Pizza i Apache Pizza.

La companyia ha iniciat un procés de reestructuració a nivell mundial que a Espanya se saldarà amb la clausura dels 24 establiments propis, segons la documentació preliminar de què disposen les centrals. «La companyia ha decidit centrar la seva estratègia a Espanya en un model operatiu 100% franquícia, com ja aplica en altres països com Portugal, per continuar expandint la marca a través de franquiciats amb nous establiments en zones més estratègiques, amb locals adaptats als nous hàbits de consum. Això implica el tancament de les seves botigues pròpies a Espanya», afirmen a Food Delivery Brands.