El preu del gas natural a nivell europeu s’ha disparat un 50% en els últims dies després que Rússia hagi anunciat una retallada del flux a Europa a través del Nord Stream, el gasoducte més gran del continent. El gegant rus Gazprom va anunciar dimarts la reducció d’un 40% dels enviaments, que dimecres va elevar a gairebé el 60%. El preu del gas natural al mercat de referència per a Europa (el TTF holandès) s’ha disparat fins als 132 euros per megawatt-hora (MWh) en la seva obertura aquest dijous, amb puntes que superen els 145 euros MWh durant la jornada.

La retallada russa suposa que els fluxos a través del tub gegant cauran fins a 67 milions de metres cúbics per dia a partir de dijous, cosa que representaria una disminució del 33% en comparació amb la xifra anunciada dimarts, quan el productor rus va dir que els fluxos es limitarien a 100 milions de metres cúbics per dia. El motiu a què al·ludeix la companyia és la falta de compressors operatius a Portovaya, el punt d’entrada de Nord Stream a la costa bàltica de Rússia.

Aquest preu de referència per a Europa afecta directament el preu de cotització del gas a Espanya (Mibgas) i al seu torn també el preu de l’electricitat perquè les centrals de cicle combinat, carbó i algunes de cogeneració utilitzen gas en la seva producció. Si bé els governs espanyol i portuguès han mirat reduir l’efecte del contagi sobre la llum a l’establir un límit al preu del gas al mercat elèctric de 40 euros MWh.

Aquest divendres, el preu de l’electricitat se situarà en 266,38 euros per megawatt-hora (MWh), lleugerament per davant dels 259 euros MWh d’aquest dijous, després que la subhasta s’hagi incrementat fins a 177,90 euros MWh i la compensació s’hagi mantingut en 88 euros MWh (88,48 euros MWh). Aquesta xifra està bastant allunyada del preu francès (303 euros MWh) i del preu a Itàlia (327 euros MWh). En absència del mecanisme, el Govern calcula que el preu de l’electricitat ascendiria fins als 300 euros MWh, un 11% més del preu actual.

De fet, malgrat que el preu del gas que s’utilitza com a referència per calcular la compensació ha pujat un 9% (106 euros MWh), derivat de l’increment a nivell internacional, la caiguda de la demanda d’energia elèctrica (2%) i una menor generació amb gas (ha passat de representar el 44% del mix de generació ahir al 37% avui) l’ha mantingut en 88 euros MWh, com dimecres.

En la subhasta d’aquest dijous, per tant, s’ha incrementat la generació amb energia eòlica (de representar el 9% del ‘mix ha passat al 12%), la solar (del 10% d’ahir a l’11% d’avui), però també la generació amb carbó, que ha augmentat un 15%, fins a suposar un 5% del total. La generació amb gas ha sigut la que ha marcat gran part de les hores.

En aquest sentit, alguns experts mostren estranyesa per l’elevat preu d’aquesta subhasta després de la introducció de la denominada «excepció ibèrica» que, malgrat la caiguda de la demanda i de la generació amb gas, ha incrementat el seu preu respecte a dimecres, al passar de 170 a 177 euros MWh. «És difícilment comprensible que amb un límit al gas de 40 euros MWh hi pugui haver un preu mitjà de 170 euros MWh amb puntes per sobre dels 200 euros MWh», assegura Carlos Martín Graña, responsable d’operacions d’Enerjoin. «No m’estranyaria que poguéssim estar davant un pols entre els generadors, que són poc partidaris d’aquesta mesura, i el Govern», afegeix.

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va assegurar aquest dimecres en declaracions que el Govern extremaria la seva vigilància en cas que s’observés algun indici de mala praxi per part de les companyies elèctriques. «Això és una cosa que sempre vigila de prop Competència i li recordarem que segueixi molt de prop el comportament d’ahir (dimarts) i el dels pròxims dies», va dir Ribera en declaracions a ‘El Programa de Ana Rosa’.