L’alça de costos en la construcció està afectant directament l’obra pública. Segons dades donades a conèixer ahir per la Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC), l’any passat van quedar deserts 296 concursos d’obres i aquest any ja se’n comptabilitzen almenys 54 més. L’escàs marge comercial per als constructors està deixant sense execució projectes d’obres de l’Administració catalana.

Segons el president de la CCOC, Joaquim Llansó, «potser si fóssim menys ambiciosos en el nombre d’obres se solucionaria el problema». En aquest sentit, va reclamar que els pressupostos d’obra pública s’adaptin a l’alça dels costos, ja que segons la seva opinió les empreses són capaces d’adaptar-se a desviacions pressupostàries del 4%, però no gaire més, raó per la qual els concursos queden deserts. «Les licitacions desertes són una feina inútil per part de l’Administració», conclouen els experts de la Cambra de Contractistes.

L’any passat, els 296 projectes que no van trobar empreses capaces de fer-los suposaven una inversió de l’ordre dels 66 milions d’euros. Els 54 projectes deserts d’aquest any sumen 15 milions més. El pressupost mitjà per obra ha augmentat al voltant d’un 30% en un any fins superar els 300.000 euros.

El projecte d’obra més important que va quedar desert l’any passat va ser un per a la unificació del servei de tramvia de Barcelona, de Bimsa, per 8,6 milions d’euros. El més quantiós que ha quedat desert aquest any és el contracte d’escombraries de Matadepera per més de quatre milions d’euros.

La manca d’execució del pressupost públic estatal, amb prou feines del 35% del total previst l’any passat, se suma a les dificultats d’execució de l’obra pública per a aquest any com a conseqüència de l’increment dels costos de construcció. L’any 2022 es mostra segons Llansó com un exercici complicat i d’incertesa total. Tot i això, la licitació oficial d’obres a Catalunya va augmentar el 2021 un 97% respecte l’any de pandèmia, arribant a 2.957,9 milions d’euros. Es tracta del registre més alt des del 2010, en què es va licitar per import de 3.540,9 milions d’euros. L’activitat de l’obra civil, que representa el 59,6% del total, es va incrementar un 125% i la de l’edificació, un 66%. Tot i això, l’informe de la Cambra de Contractistes manté que aquest import encara està lluny de la mitjana dels últims 21 anys, uns 3.700 milions anuals.