La convocatòria per sol·licitar el Bo Lloguer Jove ha tancat aquest divendres a les cinc de la tarda amb 38.500 peticions registrades. Això no obstant, la partida destinada per l'Estat a Catalunya per poder tirar endavant aquesta ajuda, xifrada en 29 milions d'euros, només permetrà donar resposta a 9.666 joves d'entre tots els sol·licitants. Davant d'això, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha instat el govern espanyol a "duplicar la partida" de Catalunya, com a mínim, fins als 50 milions. La consellera ha reivindicat la gestió de l'ajuda des del territori, i ha denunciat que la mesura "no facilita l'emancipació ni aborda les dificultats del jovent" per accedir a l'habitatge. "Més de 28.000 joves tenen avui una frustració", ha expressat.

En aquest sentit, Cervera ha reiterat el desacord de l'executiu català amb el model de repartiment de recursos que, segons indiquen, "ignora les característiques de cada territori". "No és el mateix cobrar una ajuda de 250 euros a una ciutat com Barcelona que a un altre municipi més petit", ha assenyalat. Drets Socials ha remarcat que gairebé el 25% dels habitatges principals en lloguer a Espanya, es troben a Catalunya, i que la proporció de joves a Catalunya, respecte a la totalitat dels joves de la franja d'edat entre 18 i 35 anys, és pràcticament del 17%. És per això que Cervera ha apuntat que "cap de les metodologies objectives justifiquen la dotació que ha destinat el govern espanyol", la qual representa un 15% del total destinat a l’ajuda. Quant a futures convocatòries, Cervera ha insistit en la necessitat de gestionar la mesura des dels territoris, tot i que s'ha mostrat escèptica i ha qualificat la mesura "d'electoralista". "Tenim la sospita que no s'ampliarà i, per tant, el que hem fet és frustrar els joves del país", ha lamentat. El bo lloguer jove, impulsat des del Ministeri de Transports, Moblitat i Agenda Urbana el mes de gener, preveu un ajut de 250 euros mensuals per pagar el lloguer per als joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin requisits. El Departament de Drets Socials, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'ocupa del tràmit i gestió d'aquest ajut. La convocatòria per sol·licitar aquest ajut es va obrir a Catalunya el passat 8 de juny.