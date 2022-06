El Govern reclama a Ryanair que aporti «informació detallada» de les afectacions previstes a Catalunya per la vaga de tripulants de cabina els dos primers caps de setmana d'estiu. L'Agència Catalana del Consum ha enviat el requeriment per tal d'assegurar el compliment per part de la companyia aèria de les seves obligacions amb els consumidors i garantir, al mateix temps, la prestació correcta del servei. El requeriment exigeix informació sobre els vols amb origen o arribada en aeroports de Catalunya que es poden veure afectats per la vaga, la quantificació del nombre de passatgers d'aquests vols i les mesures correctores a adoptar, així com informació sobre el tractament i l'atenció de les reclamacions que es presentin per aquesta situació.

També es demana a Ryanair que identifiqui els mitjans d'atenció i informació a les persones consumidores pel que fa a les incidències que afecten el funcionament normal de les relacions de consum, i de les vies de reclamació administrativa per part dels passatgers afectats. Així mateix, es requereix el nombre total de reclamacions d'usuaris rebudes per la companyia i l'estat de tramitació. Ara, la companyia té cinc dies hàbils per donar resposta al requeriment de Consum. A banda, l'Agència Catalana del Consum un avís amb informació sobre els drets de les persones que es puguin veure afectades per cancel·lacions o retards a conseqüència de la vaga anunciada. D'acord el reglament europeu, si la companyia aèria cancel·la el vol, o bé es produeix un retard superior a les 5 hores, els usuaris poden escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu. Si opten pel transport alternatiu, Ryanair els ha d'oferir gratuïtament menjar, begudes i, si calgués, sistemes de comunicació fins a la nova sortida. A més, si la sortida és l'endemà o dies més tard, les persones afectades també tenen dret a allotjament, amb els desplaçaments inclosos. La normativa comunitària també preveu compensacions econòmiques en cas de cancel·lacions o retards de 3 hores o més, que oscil·len entre els 250 i els 600 € en funció de la distància del vol, excepte que la línia aèria comuniqui la cancel·lació amb una antelació mínima de dues setmanes. Aquestes quanties es poden reduir al 50% si la companyia ofereix un vol alternatiu, que permeti a l'usuari arribar a destí amb poques hores de diferència respecte de l'hora prevista inicialment.