«Estem davant una bona temporada turística». No és la primera vegada, ni l’última, que s’afirma aquest fet. Ho va fer ahir Jordi Molet, conseller delegat del Diari de Girona, per donar el tret de sortida a la jornada de Turisme de Qualitat i Reptes de Futur. De fet, tots els participants en la jornada d’ahir també coincidien en el fet que aquesta seria una molt bona temporada turística. Sense cap dubte, l’estiu d’enguany serà molt bo, però des de diferents entitats creuen que hi ha diferents problemàtiques que afecten el turisme de qualitat que vol oferir el territori. Això és el que van debatre Miquel Gotanegra, president de Càmpings de Girona, Esteve Guerra, president d’Empordà Turisme, i Joaquim Boadas, secretari general de FECASARM, en una taula rodona moderada pel director del Diari de Girona, Josep Callol. Tots ells afirmaven que l’estiu de 2022 serà de recuperació després dels dos anteriors, que qualifiquen de «catastròfic». Tot i així, de cara al futur, creuen que hi ha diferents aspectes a millorar per tenir un turisme de qualitat.

La gent s’ha de professionalitzar perquè els servies estiguin a l’altura del territori» MIQUEL GOTANEGRA - PRESIDENT DE CÀMPINGS DE GIRONA Els dos grans hàndicaps que es van posar sobre la taula en aquest col·loqui van ser el de la falta de professionals qualificats i el de les infraestructures. «La gent s’ha de professionalitzar perquè els serveis estiguin a l’altura del territori», deia Gotanegra, afegint que «el repte de l’empresari turístic és captar talent i mantenir-lo». Per això, un dels aspectes a tenir en compte és allargar les temporades, conseqüència directa del canvi climàtic, que fa que el bon temps arribi una mica abans a la primavera, i s’allargui fins més enllà de setembre. Ara bé, «no ens serveixen els professionals de baixa qualificació en segon quins llocs», afirmava Guerra que, per això, demana a l’administració pública «cursos per formar a professionals» i així, poder «donar un servei de qualitat». A part de tenir professionals qualificats, també s’han de tenir «turistes de qualitat» i per això, Boadas creu que s’han «d’aprofitar els elements tecnològics i digitals per arribar al target de client que volem». Hem de crear rutes amb experiències turístiques i fer que així es potenciï el transport públic» ESTEVE GUERRA - PRESIDENT D’EMPORDÀ TURISME Pel que fa a les infraestructures, el president de Càmpings de Girona exposava que «tenim mancances en infraestructures viàries, però també tenim elements que ens fan ser una gran destinació», com poden ser els hospitals. Tot i així, creu que «les carreteres s’han de millorar». Aquestes rutes s’hauria de tenir un servei públic a «l’alçada, i no el tenim», afirmava el president d’Empordà Turisme. Per això, veu primordial «crear rutes amb experiències turístiques, i així potenciar que la gent agafi el transport públic». El secretari general de FECASARM anava més enllà, i veia oportú tenir «més freqüències i possibilitats de transport públic», a part de tenir també un transport públic nocturn.