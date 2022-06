El nombre de llocs de treball vacants a Espanya continua creixent i durant el primer trimestre de l’any va batre un nou rècord. Un total de 133.988 cadires buides hi ha a tot Espanya a oficines, indústries i altres centres de treball, segons va registrar l’INE. Això representa un increment del 22,8% respecte de les registrades un trimestre abans. És el nombre més gran de vacants d’ocupació sense cobrir de l’estadística disponible a Espanya i la majoria no són cambrers, en contra del que recentment han anunciat alguns sectors. Aquest rècord de feines vacants és novetat a Espanya, però en comparació amb la resta d’economies de la Unió Europea representa una de les taxes més baixes del Vell Continent.

Aquest repunt de les feines sense cobrir coincideix amb un estancament generalitzat dels salaris, amb l’excepció del sector de la construcció. És a dir, falta gent i la inflació està disparada, però les empreses no estan fent un esforç extra per incrementar les nòmines per fer-les més atractives.

El sou per hora treballada, que permet mesurar l’evolució de les nòmines minimitzant l’efecte composició, només va pujar un 0,4% durant el primer trimestre en comparació del mateix període de l’any anterior, segons les dades actualitzades ahir en l’enquesta de costos laborals de l’INE, situant-se així en els 16,35 euros bruts l’hora o 2.006 euros bruts al mes.