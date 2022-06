L'empresariat gironí exigeix «actuacions efectives» per reduir les congestions viàries i els accidents a l'autopista AP-7, que s'han «incrementat» a partir de l'alliberament dels peatges. El Grup Impuls per Girona (GIG), format per les tres Cambres de Comerç, les patronals Pimec i Foeg, i el Fòrum Carlemany, reclama que s'actuï tant a l'autopista com també a l'N-II, «que cal continuar desdoblant per convertir-la en una alternativa amb més capacitat i seguretat». Demanen sobretot a l'Estat, però també a la Generalitat, que tingui en compte les propostes fetes ara fa un any amb l'estudi que van redactar sobre la fi dels peatges (fer noves sortides a l'AP-7, millorar els enllaços i continuar desdoblant la nacional).

En un manifest, el GIG reclama a les Administracions que actuïn per acabar amb els colls d'ampolla i l'increment de l'accidentalitat a l'AP-7. Una situació que ha anat a més d'ençà que, al setembre de l'any passat, es va acabar la concessió de l'autopista i van decaure els peatges. «Creiem que cal més exigència en l'execució de les infraestructures necessàries, i que les solucions que s'adoptin no vagin en detriment de l'economia productiva, com reduir la velocitat o aplicar restriccions a les mercaderies», diu l'empresariat gironí. El GIG recorda que el corredor de l'AP-7 i l'N-II (en alguns trams, ja autovia A-2) actua «com a element estructurador de la mobilitat al territori». I que a part, «per la seva posició estratègica», el tram gironí de l'autopista també és «el punt de connexió entre Europa i la península Ibèrica».

L'empresariat recorda que, l'estiu de l'any passat, la Cambra de Comerç, la Diputació i la patronal de transportistes Asetrans van presentar un estudi sobre els reptes i oportunitats que s'obrien amb la fi de la concessió. I que al document, ja hi fixaven quines obres eren «necessàries» per garantir «el bon funcionament de la xarxa viària» un cop s'aixequessin les barreres dels peatges. Entre les propostes, hi havia fer noves sortides al llarg de l'AP-7, millorar enllaços «que en el nou escenari no són eficients» -concreta el GIG- i continuar avançant amb el «desdoblament necessari» de l'N-II.

Al manifest que ha fet públic, el GiG subratlla que aquestes mesures «en cap cas han de passar per la instauració de nous peatges, sinó per actuacions que permetin fer un manteniment adequat, distribuir millor el trànsit per les nostres comarques i evitar colls d'ampolla». L'empresariat recorda que les retencions «més greus» a l'AP-7 es registren a la circumval·lació de Girona, i a les sortides que porten cap a la Costa Brava a l'estiu. En especial a la sortida de Girona Sud, la que porta cap a Salt (Gironès), que s'ha convertit «en un cul d'ampolla».

Accidents i avaries

«Les mesures pal·liatives aplicades fins ara al llarg de l'autopista no han acabat de funcionar provocant que en aquest període, les àrees de descans i les estacions de servei es vegin saturades de camions que decideixen no circular», diu el GIG. A tot això, afegeix l'empresariat, s'hi suma també que «l'increment del volum d'accidents i avaries» a l'AP-7 agreuja les situacions de «congestió viària». L'empresariat diu que estarà amatent per veure si es compleixen els contractes de manteniment de l'AP-7 que va adjudicar el Ministeri a l'octubre després de la fi dels peatges (i que tenen una dotació de 21,8 milions d'euros per al tram gironí). I també lamenta que "«cap de les intervencions que es proposaven a l'estudi sobre l'AP-7 s'hagi inclòs als pressupostos de l'Estat».

En aquest punt, recorda que el nou secretari general d'Infraestructures del Ministeri, Xavier Flores, va assumir aquest passat març «una bona part de les propostes del document». Va ser durant una reunió de la Taula d'Infraestructures de les comarques gironines. «Mantenim la confiança en el fet que el coneixement dels dèficits acumulats a la nostra demarcació, des de la seva tasca anterior al Departament de Territori, li permeti agilitzar tots aquests projectes», conclou el GIG.