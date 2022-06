Les empreses gironines han tancat el primer quadrimestre de l’any amb unes epxortacions de 2.404 milions d’euros, el que suposa un creixemen del 9,8% respecte el període gener-abril de 2021. El sector químic-farmacèutic i l’agroalimentari continuen essent el motor del comerç exterior gironí, però presenten dinàmiques contraposades.

Les exportacions de les químiques i farmacèutiques giornines han crescut un 18%, fins a situar-se en 488 milions d’euros. Per la seva banda, les de les empreses agroalimentàries -que continuen representant el gruix de les vendes a l’exterior des de la demarcació- han davallat un 1,8%, fins als 929 milions.

Dins l’agroalimentari, les càrnies són les que acusen un descens més important. Si es compara amb el primer quadrimestre del 2021, les seves vendes a l’exterior han caigut un 14% (passant dels 645,66 milions als 554,54 milions).

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el mercat principal dels productes gironins a l’exterior. Durant el primer quadrimestre del 2022, les empreses gironines hi han fet vendes per valor de 626,86 milions. A aquest país, el segueixen ja bastant per darrere Itàlia (193,09 milions), Alemanya (171,99 milions) i Portugal (141,57 milions).

Per darrere d’ells, i en cinquena posició, s’hi troba ela Xina (112 milions). El gegant asiàtic va arribar a ser fa pocs mesos el segon mercat de les empeses gironines a l’exterior, ja que la pesta porcina va deixar el país sense carn, que va importar en massa, beneficiant entre d’altres les càrnies gironines.

En el període acumulat entre gener i abril, les exportacions catalanes van assolir els 29.482,9 milions d’euros, és a dir, un 14% més que el mateix període del 2021. En el conjunt de l’Estat, el creixement va ser del 23%.

«Es un creixement mot evident i molt clar. El que fa és consolidar i ratificar que estem en el bon camí de la recuperació econòmica, de la reactivació de tots els sectors i que especialment la internacionalització és imprescindible», va dir ahir el conseller d’Empresa, Roger Torrent, que espera que la tendència a l’alça es consolidi en els propers mesos tot i les dificultats «sobrevingudes» de la sortida de la covid o la guerra d’Ucraïna, entre d’altres.