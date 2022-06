Més de 150 empresaris gironins van assistir dimecres a l’acte «Reactivem-nos», promogut per la Pimec al Jardí de Calders de Constantins a Sant Gregori. El president de la patronal, Antoni Cañete, va assegurar que «volem situar les pimes en el pont de comandament, per tant, hem d’estar a tots els llocs on es prenen les decisions que afecten la petita i la mitjana empresa. Si no ho fem, uns altres decideixen per nosaltres i, per tant, no podem garantir que sempre es legisli pensant primer en els més petits». «Només si estem en el pont de comandament, podrem aconseguir normatives justes i equitatives per competir en igualtat de condicions, ser viables i competitius i, per tant, propiciar el creixement econòmic del país», va afegir.

A petició del públic assistent, el president de Pimec també va parlar d’alguns dels temes que més preocupen al teixit empresarial local com la reindustrialització, l’energia i la formació. També va reflexionar sobre els canvis que s’estan produint al món i ha definit el moment actual com un «canvi d’era, en la qual serà necessària una mirada d’un capitalisme més inclusiu, en què la columna vertebral serà la gestió de la productivitat». Pimect destaca que el tour «Reactivem-nos» recorre tot el territori català «amb l’objectiu de compartir les inquietuds i necessitats de les pimes i les persones autònomes, per definir les prioritats de la patronal per als propers anys i dissenyar les accions davant dels governs i els poders legislatius». La benvinguda de l’acte de Sant Gregori va anar a càrrec del president de Pimec Girona, Pere Cornellà. i també hi va participar la vicepresidenta local de l’entitat, Mireia Garcia. A més, en el marc de l’esdeveniment es van lliurar les plaques de pertinença a Pimec als socis i sòcies de l’entitat al territori. Prèviament a la conferència, Cañete va visitar les instal·lacions de l’Aeroport Girona-Costa Brava acompanyat per Josep Pallarès, director de l’Aeroport. A més, juntament amb una representació de la patronal al territori, va mantenir una trobada institucional amb representants de diferents entitats i autoritats: Albert Bramón, subdelegat del govern a Girona, Laia Cañigueral, delegada del govern a Girona, Jaume Dulsat, vicepresident 1r del Patronat de Turisme Costa Brava i alcalde de Lloret de Mar, i Anna Garriga, degana de la facultat de ciències econòmiques i empresarials de la UdG.