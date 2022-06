La promotora del Bike Park de Ripoll presenta concurs de creditors

El projecte per crear un gran Bike Park amb telecadira a la muntanya del Puig de la Devesa de Ripoll haurà d’esperar. L’empresa promotora, Elevated MTB, entrarà en concurs de creditors en les pròximes setmanes. Així ho ha comunicat un dels socis majoritaris, Xavier Serret, que té la intenció de continuar amb el projecte a través d’una empresa de nova creació. Tot i que assegura que el Bike Park prodria entrar en funcionament al 2023, caldrà veure com avança el procés concursal i el repartiment d’actius d’Elevated MTB.

En l’actual equip directiu hi ha «diferències de perspectives, tant estratègiques com executives»,

La promotora del Bike Park comptava amb dos socis majoritaris i dos de minoritaris. Segons Serret, en l’actual equip directiu hi ha «diferències de perspectives, tant estratègiques com executives», que han acabat frenant el projecte, que preveia una inversió de vuit milions d’euros per posar en marxa la instal·lació.

Serret, però, no es rendeix i assegura que aviat posarà en marxa una nova companyia al costat d’altres inversors catalans que espera fer-se amb els actius d’Elevated MTB, però apostant per «tres pilars fonamentals: la sostenibilitat, l’impuls a l’economia local i la creació d’un espai d’oci amb prioritat per a un públic familiar».

Serret defineix la seva iniciativa com «un concepte nou a Europa. En aquests dos anys hem demostrat l’alta demanda i la viabilitat d’un espai d’oci esportiu d’aquest tipus».

Elevated MTB ja ha informat els partits polítics i unions empresarials de la comarca sobre la dissolució de l’empresa, i de la intenció crear una nova companyia el mes de juliol. Segons Serret, la nova empresa fixarà en els seus estatuts un codi de valors explícit que doni prioritat a la sostenibilitat, a un model econòmic que beneficiï a la societat local, i a un servei focalitzat en l’esport en família. Així mateix, apunta que en la denominació de la nova empresa es promourà la marca «Ripollès» de manera directa.

Segons els plans d’Elevated MTB fets públics l’any passat, la instal·lació del Bike Park suposaria la creació de vint llocs de treball directes en la primera fase. El projecte s’ubica en uns terrenys de 160 hectàrees a Ripoll situats prop de Campdevànol. El Bike Park inclourà corriols de diferents nivells i un telecadira impulsat per energia verda per pujar les bicicletes. Calculaven que durant el primer any vendrien uns 50.000 forfets, dels quals un 60% seria estranger. El projecte inicial apostava per atraure tant esportistes professionals com públic familiar, acostant aquest esport a tothom. Entre d’altres preveien una escola per a la bici de competició i un altre espai per a les famílies així com la construcció d’un edifici amb una cafeteria i lloguer de material.

A finals de l’any passat, es va presentar un estudi sobre el Bike Park de Ripoll que, segons els seus promotors, confirmava el paper de la instal·lació com a «revulsiu» econòmic i social per la comarca. Una de les dades que més els va sorprendre és l’alt percentatge d’enquestats que voldrien quedar-se a dormir aprofitant la visita a les instal·lacions. Concretament, representaven un 78% del total. D’aquests, el 40% s’allotjaria en un hotel, un 14%, en càmping, un 12% en una plataforma de lloguer d’apartaments i en menor nombre optaria per un hostal (7%) o caravana (5%).