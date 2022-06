Les famílies gironines saben perfectament com costa criar un fill, sobretot aquelles que són nombroses i tenen 3 o 4 petits a càrrec seu. Segons un informe de Save the Children, al nostre país aquesta partida de despeses s'ha encarit un 14,5% respecte del que costava el 2018: és a dir, s'ha passat de 587 euros al mes, a un total de 672 euros.

Aquest informe, que rep el nom de El cost de la criança el 2022, també aprofundeix en quant ha augmentat cadascuna de les despeses que formen part de la criança d'un fill: alimentació (13%), higiene (9%), roba i calçat (13%), habitatge (15%), lleure i joguines (25%) i mobles i estris (30%). Per a sorpresa de ningú, és el subministrament elèctric el que més augmenta el preu: un 53%.

"No és el mateix criar el teu fill o filla a Andalusia que a Catalunya", perquè a la primera comunitat costa 641 euros al mes, mentre que a Catalunya puja a 819 euros al mes (xifra semblant als 814 euros al mes que costa criar el teu fill a la Comunitat de Madrid). Tampoc no és el mateix la despesa dels més petits (major per guarderia, cangurs i escola infantil), que fer-ho a partir dels 7 anys (la partida més gran és l'alimentació).