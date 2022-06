Algèria i el sector agroalimentari espanyol

La suspensió per part d’Algèria del Tractat d’Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació, subscrit el 2002 amb Espanya, i la congelació de la relació comercial, decidida pel govern del país magribí com a represàlia per la posició del Govern d’Espanya a favor de les tesis del Marroc en el contenciós geopolític del Sàhara Occidental, si s’aplica, sens dubte suposarà una garrotada important per a les exportacions espanyoles de determinats sectors agroalimentaris.

Segons dades de comerç exterior, el 2021 vam exportar a aquest país del nord d’Àfrica un total de 388.376 tones de productes agroalimentaris per valor de 435,28 milions d’euros. Destaquen sobretot les vendes d’olis i greixos vegetals i animals, amb 156 milions; les d’animals vius, amb 65,92 milions, cereals (26,61); lactis, ous i mel (24,27); hortalisses (15,13), peixos (14,2), carns (8,43); begudes (7,26); subproductes i pinsos (6,48), fruites (4,92), llavors oleaginoses (3,44), preparats de carn i peix (1,45), etcètera. La valoració d’aquesta «fallida» comercial amb el país magribí és, però, molt més important que aquestes xifres en cas que es resolgui la situació, ja que una vegada que, per un motiu o altre, es deixa d’exportar, costa un món tornar a recuperar el mercat, que ja haurà estat substituït per altres proveïdors. És més, quan més es trigui a trobar una solució, més difícil serà tornar a recuperar el mercat perdut. A més, és important el paper d’Espanya a Algèria en l’àmbit de les energies renovables.