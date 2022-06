Catalunya busca cambrers mentre n’hi ha més de 13.000 registrats a l’atur

«Es busca cambrer». Si un passeja aquests dies per les atapeïdes terrasses de la ciutat o per algun dels clàssics costaners del turisme de Catalunya on els turistes estrangers tornen a arribar en massa, no serà estrany que es trobi un cartell d’aquests. El clamor del sector hoteler per la falta de mà d’obra a les portes de la campanya d’estiu ha sonat amb força en les últimes setmanes. I mentre els empresaris proclamen l’escassetat de professionals en el gremi i fins i tot les grans cadenes comencen a pentinar els mercats llatinoamericans o marroquins a la recerca d’ells, 13.357 aturats estan inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a cambrers a la recerca d’ocupació.

Cambrers sense ocupació i empresaris sense treballadors. El disbarat econòmic està servit en la reactivació de l’hostaleria una vegada oblidada la covid. Si bé part dels professionals que fins ara sostenien el sector han migrat a altres gremis a la recerca de llocs de treball més ben pagats i amb més possibilitats de conciliar la vida laboral i familiar, l’‘exèrcit de reserva’ en la restauració continua superant amb escreix les places disponibles. I en tot això les oficines públiques d’ocupació es mostren inútils a ulls dels hotelers per servir-los de professionals.

Entre gener i maig d’aquest any els restaurants, hotels i altres empreses del sector a Catalunya han registrat un total de 230 ofertes d’ocupació al SOC per buscar cambrers. «El SOC no l’utilitza ningú, aquí el que funciona és el boca orella i està costant molt. Falten cambrers, falten ajudants de cuina, falten recepcionistes... falten mans en l’hostaleria. Tant a la costa com a l’interior», afirma el vicepresident de Pimec Turisme i gerent de la FIHRT, Daniel Brasé. Mentrestant, 13.357 aturats estan inscrits com a cambrers a la recerca d’ocupació. Una xifra que se situa en estàndards molt similars als registrats en els maigs prepandèmia.

Si bé el SOC no és referència per a les empreses a l’hora de buscar candidats, en portals de feina d’ús massiu com Infojobs el nombre de cambrers disposats a treballar multiplica diverses vegades les places disponibles. Segons dades facilitades pel portal, a Espanya, el nombre de vacants de cambrers publicades el mes de maig va ascendir a 9.465 llocs. D’aquests, 2.818 són a Catalunya. I en l’altre costat de la moneda hi ha 360.000 inscrits per a cambrers de tot Espanya, situant-se la ràtio d’inscripcions per oferta en 37 candidats per cada oferta.

¿Per què el sector es queixa de falta de cambrers si hi ha tants aturats que diuen tenir experiència en el gremi? «Sempre s’ha parlat del sector de l’hostaleria com un sector abusiu i això s’ha donat. Molts no han fet el que havien de fer i fa molts anys que d’altres fan les coses bé. Però la mala fama d’uns la paguem tots», afirma Brasé. Que el sou mitjà al sector sigui de 1.150,7 euros bruts, segons l’última enquesta de costos laborals de l’INE, no contribueix a atraure talent.

Buscar a fora

Mentre a Catalunya i la resta d’Espanya sobren cambrers i falten places per cobrir, part del sector gira la seva mirada cap a l’estranger per portar d’allà la mà d’obra. Per a aquesta campanya ja no serà possible, però el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions està ultimant una reforma del reglament d’estrangeria per permetre «la incorporació de perfils molt demandats per múltiples sectors que actualment troben dificultats per cobrir vacants», segons recull el text .

La justificació oficial del Govern per canviar la llei és per millorar la regularització dels migrants i reduir al màxim (o suprimir) el temps que passen sense permís de treball. I fer-ho en aquells nínxols d’ocupació on les empreses no troben professionals natius. «La prioritat, com no pot ser de cap altra manera, és la generació d’ocupació per als espanyols, per als nostres joves» afirmava aquesta setmana el ministre José Luís Escrivá.