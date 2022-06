Catalunya concentra el 80% de la fabricació i comercialització de suro

Catalunya concentra el 80% de la fabricació i comercialització de taps de suro a Espanya, tal com afirma l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (Aecork). El sector del suro a Espanya factura 515 milions d’euros a l’any, el 65% dels quals es corresponen a la fabricació i comercialització de taps. L’Estat espanyol compte amb 506.000 hectàrees de bosc de sureres, 75.000 de les quals són de Catalunya. Això suposa el 25% de tot el terreny d’aquesta espècie que hi ha a tot el món. Mentrestant, Catalunya és la tercera (75.000). En el territori català, les empreses s’han especialitzat en les fases posteriors de fabricació i comercialització de taps per vins tranquils i espumosos. L’exportació suposa el 66,8% de la producció (344 milions), i el 53% de totes elles es destinen a França, sobretot, i a Itàlia, Estats Units, Portugal, Xile o Austràlia.