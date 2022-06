La compra de cases dispara l’ocupació

El mercat de l’habitatge va viure èpoques baixes durant la pandèmia per la gran incertesa i va allunyar les decisions d’inversió. Però aquest sotrac ja forma part del passat, tenint en compte que les compravendes han arribat a xifres en els últims mesos que no es veien des de fa més d’una dècada. A l’abril, per exemple, les compravendes van arribar a 60.734, segons les últimes dades del Consell General del Notariat (CGN). L’estalvi de les famílies no va trigar a tornar a canalitzar-se cap al sector, un refugi tradicional en situacions d’incertesa. Ja el 2021, el 10% de les adquisicions es van fer com a valor d’inversió (51.000 habitatges), segons dades de l’INE.

La necessitat d’orientar els clients en el procés ha fet que l’ocupabilitat en el sector hagi crescut un 70% en els darrers 10 anys, com assenyala el Baròmetre Immobiliari d’Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI) i la seva àrea de desenvolupament professional Spanish International Realty Alliance (SIRA). Concretament, ja són més de 167.000 professionals els que s’hi dediquen, una xifra rècord.

Són moltes les agències immobiliàries a Espanya que han mantingut o ampliat la plantilla. Les vacants més demandades són experts en «proptech» -aplicació dels avenços tecnològics al sector-, analistes d’inversions i agents especialitzats en diverses branques. Tot i que els agents rehabilitadors també són grans protagonistes per l’«enorme» creixement esperat de rehabilitacions, així com per la inversió pública que busca promoure els criteris d’eficiència energètica, segons explica Francis Fernández, director de SIRA. De fet, el Govern preveu destinar 4.420 milions d’euros dels fons europeus a la rehabilitació d’uns 500.000 habitatges entre el 2021 i el 2023 -actualment es fan unes 30.000 a l’any-. «Hi ha un boom d’ofertes de feina per ajudar a canviar la sostenibilitat i la qualitat energètica de les llars», explica.

A més a més, les persones que es plantegen passar a dedicar-se al sector tenen en compte les condicions laborals. I és que ser agent immobiliari assalariat permet tenir flexibilitat horària, un salari mitjà d’entre 30.000 i 40.000 euros anuals, bona conciliació i orientar-se cap al nínxol de mercat que es vulgui, segons els experts. «L’augment de l’ocupabilitat és degut a les moltes prejubilacions de la banca, que han provocat que gran quantitat de professionals qualificats i que coneixen el sector comencin a exercir l’activitat», explica Toni Expósito, CEO de Comprarcasa. Una altra manera de reincorporar-se al mercat laboral de moltes persones és a través dels agents immobiliaris associats. «Es donen d’alta en un broker i exerceixen la seva professió durant vuit hores al dia, o bé com a complement dels seus ingressos» com a autònoms, segons Expósito. Antigament, el percentatge de guanys sobre la transacció que rebia un agent no assalariat associat a una immobiliària era del 30% o 40%. Ara, en base a les noves plataformes online, s’ofereix entre el 70% i el 99%. «Als EUA frega el 100% del valor de la transacció i aquest és el futur també a Espanya. De fet, en països com els EUA diuen que estem als anys 80», explica Expósito.

La digitalització, d’altra banda, ja forma part de la vida diària dels professionals immobiliaris a Espanya, amb mostres d’immobles en 3D i el home staging, una tècnica de màrqueting que fa referència a la decoració, revaloració i visita guiada de les cases. La gestió de xarxes socials i les aplicacions de gestió comercial formen part del dia a dia.

Sobre l’evolució a futur de l’ocupabilitat en el sector immobiliari, els analistes alerten sobre la inflació, que provoca la pèrdua de poder adquisitiu i podria allunyar l’interès a treballar en la rajola. «Els salaris s’espera que pugin un 2,5% al llarg de l’any, però no és positiu si no va acompanyat d’un augment de la capacitat de compra», indica Gonzalo Velilla, director de desenvolupament de Remax España. A més, les previsions de compravendes al tancament de l’any van de baixada. Es preveu que disminueixin un 1,3% interanual fins a les 670.000 unitats –després de creixements del 38,4% el 2021– a causa de factors com la guerra o l’escassetat de materials, segons l’observatori immobiliari de BBVA Research.

La construcció és una excepció en la tendència i ja presenta manca de personal latent. Ara hi ha 1.316 milions d’ocupats, una xifra un 50% per sota del pic derivat del boom immobiliari, quan es va arribar als 2.679 milions. «El problema és que hi ha treballadors fent projectes que acaben en nyaps. Falten professionals de qualitat», afegeix Expósito. De fet, el 65% de les constructores veuen «extremadament difícil» contractar encarregats d’obra, així com paletes, encofradors i operaris de posada en obra de formigó, segons l’Informe sobre l’Estat de la Mà d’Obra de la Confederació Nacional de la Construcció. Per això, l’associació també demana l’execució eficient dels fons europeus per poder incorporar-hi 700.000 professionals.