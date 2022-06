Embotits Sarquella inverteix 2,2 milions en una nova planta a Cornellà del Terri

L’empresa Gourmet Natural Foods, la línia de productes vegetals d’Embotits Sarquella, va inaugurar ahir a la tarda una nova planta per a l’elaboració i distribució de productes vegetals a Cornellà del Terri. Les noves instal·lacions, situades al polígon industrial de Pont-Xetmar, han suposat una inversió de 2,2 milions d’euros.

Gourmet Natural Foods, impulsada per Embotits Sarquella l’any 2018, es va crear per oferir al mercat una línia de productes 100% vegetals tant per a la gran distribució com per als sectors del vending i de l’hostaleria. Actualment Gourmet Natural Foods compta amb diferents línies de producció amb patés i cremes vegetals, sota la marca «De l’hort», i també d’hamburgueses vegetals.

El conseller delegat d’Embotits Sarquella i de Gourmet Natural Foods, Rafel Sarquella,va destacar que «la nostra empresa aposta per la qualitat, l’experiència i la innovació continuada per a oferir uns productes adaptats a les necessitats actuals». En aquest sentit, va afegir que «el 2018 vam decidir crear una nova línia de productes vegetals per a gran distribució i pensat especialment per a l’exportació».

La nova nau compta amb 500 metres quadrats que es destinaran a obrador per a productes vegetals i per a nous productes. També disposa de 1.200 metres quadrats que seran per a magatzem i per a l’expedició polivalent tant per a Gourmet Natural Foods com per a Embotits Sarquella.

Rafel Sarquella va comentar que «les nostres instal·lacions actuals a Banyoles no ens permetien seguir creixent i per aquest motiu hem construït aquesta nova nau que, en una primera fase, ens ha de permetre créixer i exportar més».

Més de 13 miions de facturació

Embotits Sarquella és una empresa familiar dedicada a l’elaboració d’embotits cuits amb una experiència de més de 80 anys en la indústria càrnica. Actualment treballa a l’empresa la cinquena generació de la família. L’empresa està especialitzada en la fabricació de productes carnis cuits i d’especialitats per a l’hostaleria.

L’empresa, amb una plantilla de més de 40 treballadors, va tancar 2021 amb una facturació de 13,5 milions d’euros. A més de Catalunya i l’estat espanyol, Sarquella ven els seus productes a una vintena de països entre els quals s’hi inclouen Dinamarca, Romania, Polònia o el Líban.