Hongria bloqueja l’impost mínim del 15% a les multinacionals

El Govern d’Hongria va agafar ahir el relleu a Polònia, que dimecres va decidir per fi aixecar el seu veto quant a ambaixadors, i ha bloquejat la normativa que estableix un impost mínim del 15% sobre els beneficis de les multinacionals que facturin més de 750 milions d’euros. A més, ha traslladat a la Unió Europea l’acord tancat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Malgrat el bloqueig, França ha anunciat que continuarà treballant durant les dues setmanes que li queden fins al final de la presidència semestral de la UE per mirar d’esquivar el veto in extremis del Govern de Viktor Orbán.

«Res justifica el veto d’Hongria, que en precedents reunions hi havia donat el seu vistiplau», va lamentar al final de la reunió el ministre de Finances francès i president de torn de l’Ecofin, Bruno Le Maire, que va reconèixer que la decisió ha sigut una «sorpresa». El problema rau en el fet que les decisions europees en matèria de fiscalitat requereixen la unanimitat dels vint-i-set estats membres. Fins ara havia sigut Varsòvia qui s’hi havia resistit perquè volia un vincle explícit en el text entre l’impost i la primera pota de l’acord, el compromís que els gegants paguin impostos on generen els seus ingressos. Un element resolt, que va fer que dimecres el seu ambaixador permanent aixequés les seves reserves.