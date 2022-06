La indústria alimentària aposta per la proteïna vegetal

Embotits Sarquella va fer una aposta per una línia de productes vegetals l’any 2018. Són moltes, les càrnies gironines que han fet el pas en els últims anys amb inversions importants que s’han materialitzat en els últims meos. I és que la indústria alimentària treballa cada cop més amb proteïna vegetal com a resposta a una tendència de consum que no deixa d’augmentar.

«Calculem que a Espanya hi ha un creixement en el número de «veggies» -concepte que agrupa vegans, vegetarians i flexitarians (interessats a reduir el consum de carn sense eliminar-lo per complet)– de l’entorn del 30% respecte a fa dos anys«, explicava fa uns mesos a EFE David Lacasa, soci de la consultora Lantern. Coautor de l’estudi «La Revolución Verde», Lacasa considera que la decisió estratègica de moltes càrnies de llançar-se al món de les alternatives vegetals és «una reacció, pretenen capturar el que perden d’un costat per l’altre». «La principal motivació que veiem en el consumidor per a fer aquest canvi és la salut, no tant la sostenibilitat o el benestar animal. Hi ha una percepció que la carn, sobretot la vermella, no és tan saludable», detalla. El fenomen de la proteïna vegetal com a substitut de productes d’origen animal va arrencar en el món lacti amb la llet. El peix figura ja com a pròxim objectiu d’algunes grans indústries alimentàries.