Les empreses de materials de construcció, obligades a apujar les tarifes una desena de vegades en un any

La meitat dels distribuïdors de materials de construcció reconeixen que han hagut d’apujar un mínim de 10 vegades els preus en un any per fer front a la inflació. L’increment dels preus dels materials té un efecte directe en els preus de les reformes i les obres d’habitatge nou a Espanya. Les empreses que formen part de l’Associació Nacional de Distribuïdors de Ceràmica i Materials de Construcció (Andimac) són algunes de les que perceben les conseqüències d’un IPC desbocat a conseqüència de l’alça dels costos de l’energia i de l’encariment de les importacions.

Les empreses reconeixen que davant l’espiral inflacionista han hagut de «revisar la seva estratègia d’ingressos per protegir marges a curt termini i així consolidar-ne el creixement al llarg». Gairebé la meitat (47%) dels membres d’Andimac ha realitzat un mínim de 10 ajustaments de preu entre el 2021 i el que va del 2022. Així ho ha posat en relleu l’informe «Impuls del creixement rendible d’ingressos» elaborat per Simon-Kucher & Partners. L’informe identifica quatre palanques per a una gestió òptima adreçada als associats: evitar pèrdues per l’encariment dels costos, treure el màxim partit de la digitalització, apostar per la sostenibilitat sense embuts i preparar-se per a un canvi de cicle.

La totalitat de les empreses d’aquesta associació reconeixen haver modificat els preus entre el 2021 i el 2022, però a un ritme molt diferent. El 47% ja ha realitzat un mínim de 10 ajustaments, davant d’aquelles empreses que han realitzat entre 6 i 10 (11%), entre 4 i 6 (16%), entre 2 i 4 (21%) i els que només han fet 1 o 2 modificacions (5%). Per contra, el 61% dels consultats assegura usar només una metodologia de fixació de preus tradicional, anar apujant el preu en funció dels costos, sense estratègies sofisticades de posicionament comercial o reacció a la competència. L’informe adverteix que aquesta estratègia «genera inconsistències preu-valor i no esprem la rendibilitat dels productes més singulars, i posa en relleu que el preu és la palanca més important per maximitzar els beneficis».

L’informe determina com n’és de rellevant estar preparat per sostenir la demanda davant un eventual canvi de supercicle. Un final de cicle que revelen índexs com el de Confiança del Consumidor, que el març va assolir un dels seus valors més baixos des de la crisi, o la taxa de consum de llars. Algunes firmes ja comencen a anunciar una possible crisi de sobreoferta o bloqueig de demanda davant dels preus alts.