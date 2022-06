El preu del suro s’ha duplicat en els últims cinc anys i ja arriba als 3.000 euros per tona

Ha començat una nova campanya de pela de suro a Catalunya, un producte que ha vist com en els últims anys es duplicava el seu preu. I és que, actualment, el preu mitjà del suro de qualitat ronda els 3.000 euros la tona, una xifra que és gairebé el doble del que costava l’any 2017. L’alta categoria de suro és la que es destina, sobretot, a la indústria tapera, un sector que està molt arrelat a les comarques de Girona. De fet, Quality Suber, amb seu a Santa Coloma de Farners -i també a Solsona- s’encarrega, des de fa una dècada, a comercialitzar una part important de tot el suro que s’obté dels boscos catalans. L’empresa va ser la primera a l’Estat en la producció de suro i, gràcies a ella, el sector es va començar a professionalitzar.

A Catalunya, hi ha, aproximadament, unes 60.000 hectàrees de sureda pures i un total de 85.000 hectàrees si també se suma la superfície compartida amb altres espècies, com el pi, l’alzina o el roure. Amb els pas dels anys, el preu del producte s’ha valorat més i, dies d’abans de començar la campanya d’enguany, ja s’havia comprat gran part de la seva producció, a un preu superior de l’any passat. Aquesta forta demanada prové, sobretot, pel tapament de vins i caves. La valorització del suro és deu, en part, al bon moment del sector vitivinícola, que és el principal consumidor del suro que s’extreu a Catalunya.

Es calcula que al voltant del 70% del total de suro que s’obtindrà durant aquesta temporada anirà destinat a la indústria de la trituració, un sector que també ha vist com el seu preu es duplicava. A més, les previsions són bones per aquest producte perquè és molt apreciat per a altres aplicacions. Això, ha fet que en els últims anys aquest tipus de suro es valori molt més, i se n’hagi pagat, gairebé el triple perquè la demanda no atura de créixer, especialment a la zona de l’oest mediterrani, com Catalunya. Per contra, tot i aquest auge del valor, el producte ha de conviure amb les pèrdues econòmiques provocades per la crisi climàtica. En aquest cas, la sequera que pateix el territori no beneficia al producte que ha viscut aquest hivern, i els anteriors, el territori a causa de la sequera. L’impacte de les plagues com la del corc del suro, també és un aspecte que afecta la producció. Això fa que el sector pugui tenir unes pèrdues de sis milions d’euros a l’any a Catalunya.