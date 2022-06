Seat i els sindicats preacorden la sortida de 1.330 treballadors

La direcció de Seat i els sindicats més representatius han arribat a un principi d’acord per a un nou conveni col·lectiu d’empresa. Després de sis mesos de negociacions, les parts han tancat un nou plec de condicions que afectarà uns 15.000 treballadors. L’empresa activa un pla de sortides voluntàries de 1.330 treballadors majors de 61 anys, segons fonts sindicals. No serà via prejubilacions, sinó a través d’una espècie d’«erte» de diversos anys durant el qual aquests empleats no passaran mai a l’atur, sinó a cobrar l’equivalent al 75% del seu sou de l’empresa fins a la jubilació. Amb la Seguretat Social se signarà un conveni especial.

Aquestes 1.330 sortides són la meitat de l’excedent de plantilla que calculava la direcció, que inicialment va plantejar retallar unes 2.800 ocupacions, justificats pel procés d’electrificació de la fàbrica.