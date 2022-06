El preu de la llum dona un respir i baixa un 16,2%

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista cau avui un 16,2% respecte a ahir, fins a 177,64 euros per megawatt hora (MWh). Aquest descens coincideix amb la caiguda de la demanda pel cap de setmana i el final de l’onada de calor. Aquest preu per als clients del preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) és producte de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista i la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicles combinat per l’aplicació de «l’excepció ibèrica» per topar el preu del gas per generació d’electricitat.

D’aquesta manera, el megawatt hora de la llum per al consumidor final costarà 177,64 euros, després que al preu del pool se sumi la compensació de 55,03 euros a les gasistes, davant dels 65,48 euros de divendres. Aquesta compensació ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada. A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista -l’anomenat pool- se situa avui als 122,61 euros/MWh, fet que suposa 23,93 euros menys que el preu d’ahir (146,54 euros/MWh), una caiguda del 16,33%, segons dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) recollits per Europa Press. El preu màxim de la llum es registrarà entre les 10 i les 11 de la nit, amb 250 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 50 euros/MWh, es donarà entre les 4 i les 5 de la tarda. Pel que fa a l’any passat, els preus s’han disparat, ja que el mateix dia del 2021, la llum es pagava a 87,22 euros/MWh al mercat majorista, 35,39 euros menys que avui. En absència del mecanisme de l’excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació d’electricitat, la correcta aplicació del qual està supervisant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el preu de l’electricitat a Espanya hauria estat de mitjana uns 243 euros/MWh, fet que suposa uns 71 euros/MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així un 29% menys de mitjana. Aquests preus s’estan registrant en un context marcat aquests dies per l’onada de calor i l’elevada demanda, amb una participació molt excepcional de les centrals de gas en la generació.