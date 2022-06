Diu de si mateixa que és el model oposat al ‘quick commerce’ (el de la compra a casa en menys de 10 minuts). I, en termes estrictes, ho és. Fer la compra a través de Buo pot suposar haver d’esperar entre dos i quatre dies per rebre-la, però, a canvi, trobar la comanda fins un 30% més barata. Aquesta empresa amb seu a Barcelona ha desenvolupat una aplicació que organitza grups de compres per, a l’adquirir més quantitat, aconseguir millors ofertes d’un producte. La proposta li ha valgut ja tancar una ronda de 2 milions d’euros amb el fons Mangrove Capital Partners i inversors com Didac Lee, Inés Urés, Roger Solé i Óscar Pierre, cofundador de Glovo.

L’IPC sorprèn al maig amb un repunt fins al 8,7%, impulsat per carburants i aliments De fet, un altre dels èxits d’aquesta ‘start-up’ és haver tancat un «acord operacional a llarg termini» amb Glovo que, segons un comunicat, «no només els aportarà sinergies logístiques, sinó també coneixement estratègic en matèria d’expansió i mercats que els permetrà créixer més ràpid com a companyia». La companyia ja opera a Barcelona amb un equip de 20 persones i té l’ull posat a Madrid, on preveu aterrar el mes vinent. En aquest sentit, la inversió es destinarà a expandir-se per aquesta i altres ciutats d’Espanya. «El nostre objectiu és pagar més i millor als mateixos productors mentre els consumidors paguen menys pels productes que necessiten», explica el cofundador de Buo, Borja Solé. «És per això que eliminem tots els intermediaris innecessaris de la cadena de producció i suprimim les principals friccions que tenia fins ara la compra ‘online’: preus més alts, costos d’enviament i comandes mínimes», afegeix. D’aquesta manera, la principal font d’ingressos de la companyia és el que paguen les marques per aparèixer ben posicionades. Comerç social La seva proposta és formar grups de clients per guanyar més poder de negociació sobre els preus dels proveïdors, que poden ser marques tant d’alimentació com de productes de la llar. «Es paga menys gràcies als descomptes col·lectius que s’aconsegueixen a l’elevar el poder de negociació del grup», informa la companyia en aquest comunicat. Una vegada tancada la compra, el pla és que el client la reculli entre un i dos dies després en un dels punts que estableixi Buo, que hauria de ser a tot estirar a 5 minuts de casa seva. «El ‘social commerce’ està agafant volada a nivell mundial», raona, al seu torn, el soci de Mangrove, Yannick Oswald, que s’alia amb Buo per «construir la plataforma de comerç social per a Europa». «Aquest és el millor moment per a una empresa com aquesta, que ofereix una proposta de valor clara en uns temps en què la inflació domina la nostra vida quotidiana», conclou.