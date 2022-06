La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dilluns que el Govern central treballa amb un «nou escenari d’inflació més alta durant més temps a escala internacional». Les mesures desplegades per l’Executiu, ha assegurat, han permès reduir l’IPC entre dos i tres punts i situar-lo al maig en línia amb la mitjana de la zona euro. Però les notícies més recents dels mercats internacionals d’energia «no són positives», amb el tall del gas i el petroli rus, que estan intensificant la pujada dels preus internacionals.

Durant la seva participació en un curs organitzat per l’APIE i la Universitat Menéndez Pelayo, la número dos de l’Executiu ha semblat deixar així la porta oberta al fet que el Govern central prolongui algunes de les mesures que ja ha posat en marxa per combatre l’espiral inflacionista o en desplegui d’altres noves. «Afortunadament, tenim ara el mecanisme del límit al gas en el mercat majorista de generació d’electricitat ibèric i la bonificació dels carburants, dues mesures que estan permetent esmorteir l’efecte de l’alça dels preus internacionals», ha destacat.

Calviño, així mateix, ha lloat que el Banc Central Europeu (BCE) hagi actuat de forma «ràpida i decidida» per evitar la fragmentació dels mercats de deute (és a dir, que la prima de risc dels països del sud es dispari). És necessari, ha remarcat, compatibilitzar la «progressiva i necessària normalització» dels tipus d’interès amb el fet d’evitar «qualsevol risc de fragmentació» en els mercats de deute públic.

La vicepresidenta, en aquesta línia, ha assegurat que el Tresor ha aprofitat bé els tipus negatius dels últims anys per preparar-se per a la «necessària» normalització de la política monetària. Així, el tipus mitjà del deute en circulació està per sota de l’1,6%, el termini mitjà de venciment s’ha allargat per sobre dels vuit anys, ja s’han executat gairebé el 60% de les emissions previstes per a l’any i només el 15% de la cartera ha de refinançar-se el 2022.

Pujada assumible

Al mateix fòrum, el president del BBVA, Carlos Torres Vila, ha afirmat que el BCE «clarament» ha de donar resposta a les pressions inflacionistes apujant tipus i ha afegit que la situació actual d’Espanya per afrontar aquest encariment dels diners «no té res a veure amb la d’èpoques passades», com la del 2008. «Unit al compromís de correcta transmissió de la política monetària, farà molt plausible que tinguem un recorregut de pujades de tipus, que és el que s’ha de fer per controlar la inflació, que no produeixi increments excessius en la prima de risc», ha defensat.

El banquer, d’altra banda, no s’ha mostrat interessat a realitzar un compra d’un competidor a Espanya ara que els inversors premien les entitats amb més exposició al país. «Les fusions no és el tema a què estem prestant atenció. Fins i tot m’avorreix, no en sentit literal però sí en sentit estratègic. Per mi és molt més interessant pensar en la descarbonització o la innovació sobre la digitalització», ha afirmat.