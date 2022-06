La Cambra de Comerç de Girona estima en 40 milions d'euros l'impacte econòmic de l'ascens simultani del futbol i el bàsquet a l'elit de la competició. És tan sols una xifra inicial, però per calcular-la parteix d'una base bastant sòlida: l'estudi que va fer ara fa quatre anys, mesos després que el Girona FC pugés a la màxima divisió estatal.

La Cambra calcula que, d'aquest impacte, fins a 25 milions d'euros correspondran al futbol. I que la resta els aportaran tant el bàsquet masculí -amb Marc Gasol com a clara "icona"- com el femení o l'hoquei. Més imatge de marca, més ingressos per a botigues, hostaleria i turisme pels aficionats que mouran els partits i, també, més pressupost per als clubs són algunes de les variables que es tenen en compte.