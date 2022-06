El combustible i la demanda comencen a apujar el preu dels viatges

Els viatges s’encareixen. L’increment del preu del combustible i l’alça de la demanda després de la pandèmia ja es comença a notar en el preu dels bitllets d’avió que s’eleven de cara a l’estiu. «Hi ha majoristes que han assumit l’increment perquè no volien pujar els preus, però d’altres sí que estan pujant el preu», reconeix la gerent de la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV), Mercedes Tejero. En aquest cas, la pujada dels bitllets pel combustible és fàcilment atribuïble perquè suposa un suplement addicional a la reserva i es produeix, sobretot, en els paquets de llarg radi.

Segons el Reial decret llei 23/2018 que regula els viatges combinats, una vegada es realitza la reserva i se signa el contracte, l’operador turístic pot afegir un suplement que incrementi el preu fins a 20 dies abans de l’inici del viatge en tres casos: per un increment del preu del transport per l’alça del combustible, per una pujada impositiva o pel tipus de canvi de divisa. «No és una cosa arbitrària sinó que s’ha d’establir per contracte i hi ha unes garanties legals força fortes», afegeix Tejero. En el cas que la pujada superi el 8% del cost total, el passatger pot trencar el contracte en un «termini raonable» sense cap penalització.

«És una cosa que ha començat ara, de cara a l’estiu, i moltes ho estan assumint per no perdre clients amb cancel·lacions, però és molt probable que de cara a la tardor segueixin pujant», assegura Tejero. Els catàlegs de vacances es fan a tres o quatre mesos vista, fet que provoca que davant d’una situació d’alça de preu com l’actual que es va iniciar al març estiguin desactualitzats. «Al gener es realitzen els catàlegs (de viatges combinats) d’estiu, per això hi ha alguns majoristes sí que han apujat els preus; però si continua així el preu del carburant les noves ofertes que es realitzin tindran preus actuals i el viatge s’encarirà», afegeix Tejero.

El combustible suposa entre un 25 i un 30% dels costos totals dels avions, segons expliquen fonts de l’Associació de Línies Aèries (ALA). La patronal del sector, que agrupa aerolínies que sumen el 85% del trànsit a Espanya, explica que cada companyia té un esquema diferent respecte al combustible: algunes tenen contractes a un termini d’un any o dos que els assegura un preu fix durant aquest període (cobertures) i això les manté aïllades d’una alça de preus com l’actual, mentre que d’altres sense cobertures estan més exposades. Un exemple d’això darrer va ser l’aerolínia portuguesa TAP que el mes de març va anunciar una pujada dels bitllets per aquesta qüestió.

Amb tot, si la situació es manté en el temps, les noves cobertures que es facin seran també més altes, cosa que també repercutirà en els nous bitllets, encara que en aquest gairebé és més difícil de percebre. «Cada companyia té una cobertura diferent, però més que un efecte a curt, jo diria que serà un efecte a mitjà i llarg termini», expliquen des d’aquesta patronal. Així ho assegurava també el president d’Air Nostrum, Carlos Bertomeu, fa una setmana en reconèixer que aquesta qüestió «fa olor preocupant» per l’impacte que tindrà en la compra a futurs del querosè, segons recull EFE. L’aerolínia té cobert el 80% del combustible fins al 2023 a un preu pactat que és la meitat de l’actual. Igual que Iberia, amb cobertures del 60% per a aquest any i del 30% per al 2023, o Ryanair que té el 80% del combustible cobert a un preu «molt per sota» de l’actual.

En el cas de l’aerolínia irlandesa, el president executiu del grup, Michael O’Leary, va indicar dimarts que les tarifes d’estiu es podrien encarir entre un 7% i un 9% respecte a l’any 2019, abans de la pandèmia, en preveure’n una ocupació superior a la que hi havia abans del covid, en declaracions a Reuters. «El sector aeri no és aliè a la interacció entre oferta i demanda i això marca el preu. És veritat que els últims mesos la demanda ha estat apagada, però a l’estiu puja i això exerceix pressió sobre els preus», expliquen des d’ALA.

El trànsit aeri, en perill

La manca de personal amenaça el trànsit aeri a Europa aquest estiu. Els aeroports de Gatwick (Londres) i de Schiphol (Amsterdam) van anunciar divendres que reduiran el nombre de vols en plena temporada alta per escassetat de personal en aerolínies i operadors a terra per l’alta demanda de passatgers, segons els comunicats de les dues entitats. L’aeroport de Gatwick augmentarà gradualment la capacitat aèria, començant per 825 vols diaris al juliol i arribant a 850 vols diaris a l’agost, amb l’excusa que els passatgers experimentin un servei «més fiable i de millor qualitat». Per part seva, el d’Amsterdam ha assenyalat que el nombre màxim de passatgers de sortida que pot facilitar difereix per dia i ascendeix a 67.500 els dies de més activitat al juliol i fins a 72.500 a l’agost. El president d’Associació de Línies Aèries (ALA), Javier Gándara, ja va reclamar «una agilització necessària dels controls de passaport als aeroports» per evitar la congestió dels aeroports. El Govern ha anunciat reforços, però al sector turístic es tem que siguin insuficients. L’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave) va reclamar mesures urgents al Ministeri de l’Interior.