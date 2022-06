La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha confirmat aquest dilluns que els salaris han començat a «repuntar» a l’eurozona, tot i que l’augment «continua sent moderat» i inferior a l’esperat, però esperen que les pujades salarials negociades s’enforteixin durant la resta de l’any i es mantinguin per sobre de les projeccions «a causa de les tensions en els mercats de treball, els augments dels salaris mínims i alguns efectes de compensació per les altes taxes d’inflació», ha explicat davant la comissió d’assumptes econòmics del Parlament Europeu, en la qual ha confirmat la pròxima pujada de tipus i els preparatius del nou instrument antifragmentació per controlar les primes de risc.

L’evolució dels salaris es reflecteix en l’augment de les expectatives d’inflació a més llarg termini, que els experts del BCE han revisat a l’alça de forma significativa. Segons les últimes projeccions, la inflació es dispararà aquest any al 6,8%, abans de caure al 3,5% el 2023 i al 2,1% el 2024, cosa que significa que, al final de l’horitzó, seguirà encara lleugerament per sobre de l’objectiu. «És totalment legítim que hi hagi aquestes alces (salarials) però és molt important i és la nostra tasca com a Banc Central Europeu mantenir l’estabilitat de preus i la perspectiva d’inflació entorn del 2% i no exposar-nos a un excés que vagi molt més enllà d’aquest 2%», ha explicat sobre el mandat de l’entitat. Normalització monetària D’aquí ve la bateria de mesures adoptada pel consell de govern del BCE en la seva última reunió del 9 de juny, per endurir la política monetària després d’una taxa d’inflació rècord del 8,1% al maig. Aquesta bateria inclou acabar amb les compres netes de deute a partir de l’1 de juliol, apujar un quart de punt els tipus d’interès en la reunió mensual de juliol i previsiblement una segona pujada encara més alta –possiblement d’un quart de punt– al setembre, tot i que dependrà de les perspectives d’inflació a mitjà termini. «Si les perspectives d’inflació a mitjà termini persisteixen o es deterioren, serà apropiat un increment més gran en la nostra reunió de setembre», ha anticipat. La intenció de l’entitat és establir «una trajectòria gradual però sostinguda» a partir de setembre. «D’acord amb el nostre compromís amb l’objectiu del 2% a mitjà termini, el ritme d’ajust de la nostra política monetària dependrà de les dades que es rebin i de com avaluem l’evolució de la inflació a mitjà termini», ha afegit. Instrument antifragmentació Lagarde també ha reconegut que la pandèmia ha deixat «vulnerabilitats duradores» en l’economia de la zona de l’euro que «estan contribuint a la transmissió desigual» de la política monetària entre els països de la zona euro i ha garantit que faran tot el possible perquè hi hagi una transmissió adequada perquè és una «precondició» necessària perquè el BCE pugui complir el seu mandat d’estabilitat de preus. D’aquí venen també les dues decisions que van adoptar el 15 de juny durant una reunió extraordinària del consell de govern després de l’increment de les primes de risc de països com Itàlia. En primer lloc, aplicar amb flexibilitat el reembors del deute públic que venci en la cartera del Programa d’Emergència contra la Pandèmia (PEPP). I, en segon, accelerar el disseny del nou instrument antifragmentació amb què evitar grans disparitats en les primes de risc. «Es que és temptador preguntar-me pels diferencials, les forquilles, criteris, velocitats o marcs a aplicar, però no els respondré. Entenc que sigui una pregunta que tinguin molts al cap, però els treballs estan en curs», ha replicat a preguntes dels eurodiputats. «N’hi hagi prou de dir que la fragmentació s’abordarà si sorgeix aquest risc i que es farà amb els instruments apropiats i la flexibilitat necessària. (El nou instrument) serà eficaç, proporcionat i s’ajustarà al nostre mandat», ha indicat, i ha advertit que «qualsevol que dubti de la nostra determinació estarà cometent un gran error».